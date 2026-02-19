Situé sur 400 acres et deux miles de front de mer sur la côte sud-ouest de l'île, le Nobu Beach Inn offrira 36 chambres dans 17 villas individuelles, un club de plage, une piscine en bord de mer, un spa intérieur et extérieur, un club pour enfants, un cinéma extérieur, deux courts de tennis, deux courts de padel et un pavillon de gymnastique. Une collection de restaurants de classe mondiale complétera Nobu, y compris un barbecue en bord de mer avec des prises locales et un bar à sushis omakase. Intégrés à un aménagement paysager luxuriant et reliés par des sentiers de sable sinueux, les bungalows à un étage utiliseront des matériaux naturels et durables qui se dissolvent harmonieusement dans l'environnement environnant. La construction devrait être terminée à la fin de 2026.

En encourageant les clients à explorer l'extraordinaire beauté naturelle de Barbuda, le centre de sports nautiques entièrement équipé offrira la voile sur le canot, le ski nautique et le kite surf. Des voiliers et des yachts à moteur seront disponibles pour des croisières au coucher du soleil, des pique-niques sur la plage, des excursions de pêche, des excursions de plongée sous-marine et des voyages vers les îles voisines. Une liste évolutive de praticiens du bien-être, de DJ, d'experts en conditionnement physique et de chefs invités apportera des expériences culinaires et de bien-être uniques sur l'île.

Projet profondément personnel pour De Niro, qui a découvert la propriété pour la première fois il y a plus de 30 ans lors d'une excursion en bateau depuis Antigua, le Nobu Beach Inn reste une initiative authentique. Lorsque le site est devenu disponible il y a dix ans, De Niro, avec James Packer et Daniel Shamoon, a su qu'il était temps de donner vie à cette vision.

« Depuis que j'ai mis les pieds sur Barbuda pour la première fois, je savais que c'était un endroit spécial. Nous voulions créer une destination confortable, où tout le monde veut se rassembler et embrasser l'essence de l'île. Le Nobu Beach Inn est conçu pour compléter son environnement tout en préservant la beauté naturelle du paysage », explique De Niro.

Le Nobu Beach Inn comprendra également 25 résidences en bord de mer, ce qui élargira le portefeuille résidentiel de Nobu. Avec une propriété clé en main, les résidents auront accès à toutes les commodités et services du Nobu Beach Inn, avec la possibilité d'inclure leur maison dans le programme de location du complexe. Chaque résidence se compose de bungalows en bord de mer de quatre ou cinq chambres reliés par des piscines, des jardins et des sentiers, qui peuvent tous être adaptés aux besoins individuels d'un acheteur. Les résidences Nobu Beach Inn commencent à partir de 12 millions USD, offrant la possibilité de découvrir la vie sur l'une des dernières plages préservées des Caraïbes.

L'aéroport international Burton Nibbs de Barbuda a ouvert ses portes en octobre 2024, offrant un accès direct en jet privé et des transferts interîles. V.C. Bird International Airport à Antigua est desservi par des vols sans escale à destination et en provenance de l'Amérique du Nord et de l'Europe, ce qui place la destination à portée de main - environ trois heures de Miami, quatre heures de New York ou de Toronto et sept heures et demie de Londres. Depuis Antigua, le Nobu Beach Inn se trouve à seulement dix minutes de transfert en hélicoptère.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur : https://thebeachclub.com/

