Deux tours résidentielles de luxe au centre-ville de Bellevue seront repensées sous la marque aux côtés d'un futur restaurant Nobu et d'une expérience de style de vie axée sur l'hospitalité

NEW YORK, 28 mai 2026 /CNW/ - Nobu, la marque de luxe mondialement reconnue, est heureuse d'annoncer son arrivée à Bellevue, dans l'État de Washington, grâce au changement d'image de deux tours résidentielles de luxe sous le nom de Nobu Bellevue Residences.

Propriété de Silverstein Properties, le projet marque le premier développement résidentiel de marque Nobu terminé et prêt à être emménagé aux États-Unis et présente une nouvelle offre résidentielle axée sur l'hôtellerie vendue par Polaris Pacific à titre d'agent de vente pour Silverstein.

Image extérieure des Nobu Residences Bellevue Image extérieure des Nobu Residences Bellevue

Situé au cœur du centre-ville de Bellevue, le complexe à usages multiples s'étend sur un pâté de maisons et comprend deux tours résidentielles ainsi que des expériences de vente au détail, de restauration et d'accueil organisées. Dans le cadre de la transformation, Nobu mettra en place des espaces publics de marque, des services résidentiels exclusifs et un futur restaurant Nobu qui devrait ouvrir ses portes en 2027.

Ce repositionnement reflète l'expansion mondiale continue de Nobu dans le secteur résidentiel de luxe, combinant l'approche signature de la marque en matière de design, de service et de style de vie dans l'un des marchés du luxe à la croissance la plus rapide du pays. Le projet redémarrera sous la marque Nobu à la fin de 2026, avec des résidences pouvant être occupées immédiatement.

« Nobu Residences Bellevue représente un jalon important pour notre croissance résidentielle aux États-Unis », déclare Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality. Bellevue continue de s'imposer en tant que ville d'innovation, de culture et de vie de luxe, ce qui en fait un choix naturel pour le mode de vie de Nobu. En collaboration avec nos partenaires, nous créons une expérience résidentielle ancrée dans une conception réfléchie, un service chaleureux et un fort sentiment d'appartenance. »

Les résidences réinventées incarneront la philosophie de design de luxe sobre de Nobu, alliant minimalisme japonais à la chaleur et aux textures naturelles du Nord-Ouest du Pacifique. Les résidents profiteront d'une expérience de style de vie axée sur l'hospitalité avec des services élevés, des commodités organisées et un accès direct aux repas de Nobu.

Les résidences sont composées de 365 condominiums de luxe avec de vastes maisons offrant une vue panoramique sur le lac Washington, la ligne d'horizon de Seattle et les Montagnes Olympiques, offrant une rare combinaison d'intimité, de design et de connectivité urbaine au cœur du centre-ville de Bellevue.

« Bellevue s'est imposée comme une destination de luxe sophistiquée et connectée à l'échelle mondiale, et ce projet définira son prochain chapitre », déclare Shawn Katz, président de Silverstein Capital Partners. « Notre partenariat avec Nobu est ancré dans une vision commune : pour offrir une expérience de style de vie historique définie par une cuisine de classe mondiale, un design extraordinaire et un service sans compromis. Avec un restaurant Nobu et l'arrivée des Nobu Residences dans le Pacifique Nord-Ouest, nous ne nous contentons pas de relever la barre. Nous en établissons un nouveau standard. »

Alors que Nobu continue d'élargir son portefeuille résidentiel à l'échelle mondiale, Bellevue se joint à une collection croissante de destinations Nobu Residences en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, renforçant ainsi l'évolution de la marque au-delà de l'hospitalité pour adopter un mode de vie pleinement intégré.

www.nobuhotels.com/hotel-collection/bellevue

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SOURCE NOBU HOSPITALITY

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