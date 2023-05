Nobu Hospitality ouvre son premier hôtel et restaurant au Portugal

NEW YORK, 23 mai 2023 /CNW/ - Nobu Hospitality, la marque de style de vie de luxe qui connaît la croissance la plus rapide fondée par le chef Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper, est heureuse d'annoncer son expansion au Portugal, ce qui marque une autre étape importante dans la stratégie d'expansion mondiale de l'entreprise.

Le Nobu Hotel and Restaurant Lisbonne est la première étape de l'expansion prévue de Nobu Hospitality au Portugal, qui s'inscrit dans la stratégie de croissance mondiale du groupe. Avec son mélange distinctif de luxe, d'innovation culinaire et d'expériences d'accueil immersives, Nobu Hospitality continue de redéfinir le paysage de l'industrie hôtelière.

Le premier hôtel et restaurant Nobu au Portugal sera situé au cœur de Lisbonne, sur le célèbre Avenida da Liberdade. Cette prestigieuse adresse, réputée pour ses boutiques de luxe et son architecture distincte du XIXe siècle, offre aux voyageurs avertis un accès direct au commerce haut de gamme de la ville, aux restaurants cinq étoiles et aux principaux points d'intérêt culturels. Le quartier de Baixa, le quartier branché de Chiado, et le célèbre château de São Jorge ne sont qu'à quelques pas de là, ce qui en fait le point de départ idéal pour explorer tout ce que la ville a à offrir.

Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality, a déclaré : « Nous sommes ravis d'ouvrir notre premier hôtel et restaurant au Portugal, et il est tout à fait approprié que Lisbonne soit notre premier choix pour cette destination. Avec sa riche histoire, sa scène gastronomique dynamique et son architecture néoclassique impressionnante, Lisbonne est la destination idéale pour notre marque. Nous avons hâte d'établir la marque Nobu à Lisbonne dans le cadre de notre stratégie de croissance au Portugal. »

www.nobuhotels.com/lisbonne

