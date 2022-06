Nobu Hospitality renforce son partenariat avec RCD Hotels en Amérique du Nord

L'entreprise annonce de nouveaux hôtels et de nouvelles résidences à Punta Cana, en République dominicaine, et à Orlando, en Floride

NEW YORK, 21 juin 2022 /CNW/ -- Nobu Hospitality , un chef de file dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration de luxe et une marque emblématique axée sur le style de vie, a annoncé aujourd'hui deux nouveaux hôtels et de nouvelles résidences à Punta Cana et à Orlando, en partenariat avec RCD Hotels.