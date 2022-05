Au cœur du quartier Las Cortes, à Madrid, l'immeuble de bureaux du 26 Calle Alcalá, entre la Plaza de Cibeles et la Puerta del Sol sera entièrement rénové pour devenir l'hôtel Nobu Madrid. Celui-ci offrira un restaurant et un bar Nobu sur trois étages, un grand bar sur le toit, un salon avec une vue imprenable sur la ville et enfin, un spa et un centre de conditionnement physique de pointe. Le restaurant sera entièrement imaginé par Studio PCH, le célèbre studio californien de conception et d'architecture dirigé par Severine Tatangelo. Studio PCH est également responsable de la conception de plusieurs autres établissements Nobu, dont les très prisés Nobu Malibu et Nobu San Sebastián qui ouvriront leurs portes en 2023.

Nobu Hospitality a conclu un accord à long terme avec Millenium Hospitality Real Estate SOCIMI (« MHRE ») pour le développement de l'hôtel Nobu Madrid, leur deuxième projet à la suite de l'annonce récente du projet d'hôtel et restaurant de Nobu San Sebastián. MHRE possède une impressionnante collection d'hôtels cinq étoiles en Espagne et au Portugal.

« Nous sommes absolument ravis d'être enfin présents dans la magnifique ville de Madrid,commente Trevor Horwell, directeur général de Nobu Hospitality. Véritable mecque culturelle, artistique et gastronomique, la capitale espagnole était une destination importante pour nous. Il s'agira de notre cinquième hôtel en Espagne et nous sommes ravis d'y étendre notre présence afin d'offrir une expérience d'hébergement inoubliable à la clientèle locale et internationale de Nobu. »

« Je suis très heureux d'annoncer notre deuxième projet avec Nobu Hospitality, et l'ouverture prochaine de l'hôtel Nobu à Madrid, ajoute Javier Illán Plaza, président et chef de la direction de Millenium Hospitality Real Estate. Nous sommes très fiers de l'excellente relation que nous entretenons avec une marque internationale aussi luxueuse et prospère. Nous pouvons ainsi offrir à la ville de Madrid l'expérience Nobu avec son restaurant et son bar sur le toit qui, nous en sommes convaincus, rencontreront un franc succès auprès des résidents et des touristes. »

L'ouverture de l'hôtel et restaurant Nobu Madrid vient étoffer le portefeuille européen de Nobu Hospitality. Il sera en effet son 11e hôtel sur le continent européen, après ceux de Londres, de Barcelone, d'Ibiza, de Marbella et de Varsovie. Des hôtels à Rome, à San Sebastián, à Santorin et à Hambourg sont également en développement.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=ZLno0u_p7us

