Situé sur la côte nord-est fascinante de l'île, l'hôtel-boutique accueille un restaurant Nobu, un spa à service complet, une installation de conditionnement physique, une piscine à débordement à deux étages et cinq villas luxueuses avec piscine. Il offre des vues panoramiques de la caldeira et de la mer Égée depuis sa falaise unique à Imerovigli. À seulement 10 minutes de route de la charmante ville côtière d'Oia et à 20 minutes de l'aéroport national de Santorin (Thira), l'hôtel est bien situé le long du célèbre sentier pédestre Oia-Fira qui relie Oia à Fira, la capitale cosmopolite de Santorin.

Nobu Hospitality a conclu une entente de gestion à long terme avec MonteRock International (MRI), un groupe qui compte plus de 25 ans d'expérience dans différents secteurs clés, notamment l'hôtellerie, les médias, les aliments et les boissons, l'immobilier, les services bancaires et la technologie industrielle.

Voici la déclaration de Trevor Horwell, directeur général de Nobu Hospitality : « Nous sommes très heureux de nous installer à Santorin et de travailler avec la communauté locale en vue de réaliser ce projet passionnant. Santorin est l'une des destinations les plus prisées au monde grâce à sa beauté rare. Elle est réputée pour sa cuisine particulière, son architecture blanchie à la chaux sur un fond de falaises escarpées et ses couchers de soleil spectaculaires qui illuminent la mer et le ciel. Nous avons hâte d'inviter les voyageurs locaux et internationaux à découvrir le style de vie de Nobu dans cette destination spéciale. »

Alfredo Longo, directeur général de MonteRock International, a déclaré : « Nous sommes vraiment fiers de la collaboration inébranlable que nous avons établie avec la marque Nobu au fil des ans, et nous sommes maintenant plus que ravis de prendre de l'expansion ensemble au sein de l'industrie hôtelière. Dans cette toile incroyable qu'est l'île de Santorin, le meilleur de ce que le style de vie et la cuisine de Nobu ont à offrir serait servi dans un décor parfait, répondant à tous les besoins selon les normes les plus élevées. »

L'ouverture du Nobu Hotel and Restaurant Santorini, qui vient s'ajouter au portefeuille européen de Nobu Hospitality, marque le 26e hôtel dans le monde et le dixième sur le continent européen. Et des propriétés sont également en cours de construction à Rome, San Sebastián et Hambourg.

