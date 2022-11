NEW YORK, le 29 nov. 2022 /CNW/ - Nobu Hospitality , la célèbre marque de luxe à la croissance la plus rapide au monde et Aldar Properties (PJSC), l'un des principaux promoteurs et gestionnaires immobiliers aux Émirats arabes unis, annoncent leur intention de créer l'hôtel, le restaurant et les résidences Nobu à Abou Dhabi.

Annonce d’un hôtel Nobu, restaurant et résidences Nobu à Abou Dhabi. Nobu Abu Dhabi

À son ouverture en 2026 sur l'île Saadiyat, un centre culturel de classe mondiale, l'hôtel Nobu disposera de 165 chambres et suites luxueuses et spacieuses, dont une superbe villa Nobu. Comme on pourrait s'y attendre de la part de la légendaire marque culinaire, l'hôtel représentera une destination culinaire exceptionnelle, avec un magnifique restaurant Nobu sur un front de mer spectaculaire et des vues sur le musée Guggenheim Abu Dhabi reflétant le célèbre Nobu Malibu. Avec un accès à plus de huit kilomètres de bord de mer immaculé, les visiteurs pourront également profiter d'un centre de bien-être et de conditionnement physique à la fine pointe de la technologie, de piscines opulentes et d'un accès exclusif à tout ce que l'île Saadiyat peut offrir.

Situé à côté de l'hôtel et à seulement sept minutes en voiture du centre-ville d'Abou Dhabi, l'ensemble résidentiel comporte de prestigieuses résidences de la marque Nobu. Offrant un mélange de résidences à plusieurs chambres à coucher et d'appartements en terrasse de front de mer avec vues dégagées sur le Guggenheim Abu Dhabi et situées dans l'emplacement le plus convoité de l'île, les résidences Nobu seront l'une des adresses les plus recherchées et les plus prestigieuses de la région. Les résidents profiteront du plus haut niveau de service, de commodités sur mesure et auront un accès exclusif à des expériences sociales et à des événements d'exception offerts uniquement à Nobu.

L'île Saadiyat est un centre culturel, résidentiel, commercial et de loisirs de renommée mondiale. Marquée par la présence de gazelles en liberté et de plages de sable blanc et abritant des tortues carets classées comme espèce en péril, l'île Saadiyat offre également la plus grande concentration de biens culturels au monde, notamment le Louvre Abu Dhabi, le musée d'histoire naturelle, le Guggenheim Abu Dhabi, le musée national Zayed, ainsi que d'autres attractions sensationnelles. Les visiteurs et les résidents de l'île peuvent également parfaire leur élan sur le plus prestigieux terrain de golf riverain de la région, ou simplement se détendre sur les vastes étendues de plages de sable fin et de zones côtières protégées de l'île.

Nobu s'introduit à Abou Dhabi en s'associant à Aldar Properties, le maître développeur de communautés intégrées, vivables et florissantes des destinations les plus prisées de la région du Moyen-Orient.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.nobuhotels.com/abudhabi

