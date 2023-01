NEW YORK, le 12 janv. 2023 /CNW/ -- Nobu Hospitality ouvrira cinq nouveaux hôtels en 2023, notamment à Rome, à Marrakech, à Atlantic City, à San Sebastián et à Toronto. Avec les annonces récentes de Bangkok et d'Abu Dhabi, la 32e propriété à rejoindre le portefeuille, la marque continue de croître à l'échelle mondiale grâce à un solide pipeline de développement.

Cinq nouveaux hôtels en 2023

Cette année marquera le 10e anniversaire de l'ouverture du premier hôtel Nobu au Caesars Palace à Las Vegas en 2013. Depuis près de 30 ans, la marque Nobu est synonyme de luxe moderne et de design instinctif, d'un engagement envers des ingrédients raffinés et une nourriture incroyable ainsi que d'une passion innée pour le service. Chacune des 32 destinations hôtelières existantes a été soigneusement sélectionnée en fonction du succès d'un restaurant Nobu. Le nombre de restaurants s'élèvera à 60 dans le monde cette année, offrant une plateforme pour les voyageurs locaux et internationaux afin qu'ils créent des souvenirs inoubliables autour de la nourriture. Grâce au concept sur lequel se fonde le portefeuille, c'est-à-dire kokoro, le mot japonais signifiant « qui vient du fond du cœur », Nobu a continué à maintenir une solide ambiance familiale au cours de la dernière décennie, alimentant son expansion continue.

L'année 2023 verra également l'ouverture des premières résidences de luxe de la marque à Toronto et à Los Cabos. Offrant non seulement un endroit où séjourner, mais aussi où vivre, elles incarnent l'esprit de Nobu quant au design et à l'attitude. Avec six autres projets résidentiels en préparation, dont à Al Khobar, à Danang, à Abu Dhabi, à Tulum, à Orlando et à Punta Cana, Nobu se positionne fermement dans la sphère du style de vie de luxe en offrant une expérience de sélection exclusive aux acheteurs. Ces résidences, un endroit où l'on peut se détendre dans un luxe sans prétention, tout en ayant le sentiment de faire partie de quelque chose de spécial, offriront à ses résidents un design ciblé, des commodités supérieures, y compris un service de restauration Nobu en salle à manger et à la chambre, ainsi qu'un accès sans pareil aux environs grâce à une équipe dévouée.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=b_beVOaYt84

SOURCE Nobu Hospitality

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], Téléphone : 0203 405 9370