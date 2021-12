En mettant l'accent sur la cuisine, la culture locale et la conception architecturale combinée à un air de célébrité, Nobu a peut-être trouvé son âme sœur à San Sebastián. Capitale du Gipuzkoa, cette ville compte plus d'établissements étoilés dans le guide Michelin au mètre carré que n'importe où ailleurs dans le monde. C'est là où se trouvait le premier atelier de Balenciaga, et où Hemingway s'est affectueusement senti chez lui en écrivant « Fiesta ». La culture du Pays basque montagneux, qui est un véritable centre gastronomique, se reflète dans toute la ville côtière, où les visiteurs sont invités à passer du bar au restaurant tout en goûtant aux « pintxo », petites bouchées de gastronomie locale.

Surplombant La Concha Bay, le Nobu Hotel and Restaurant San Sebastián ouvrira ses portes en mars 2023, avec 20 chambres et suites luxueuses et un restaurant Nobu pouvant accueillir jusqu'à 98 personnes, offrant une vue panoramique sur l'eau et la ville. L'hôtel entièrement rénové se trouve sur le site du célèbre Palacio Vista Eder, construit en 1912 et conçu par le célèbre architecte espagnol Francisco Urcola.

Millenium Hospitality Real Estate SOCIMI (« MHRE ») est le partenaire de Nobu Hospitality pour cette nouvelle ouverture. La stratégie de MHRE met l'accent sur la sélection minutieuse des propriétés et de leur emplacement, grâce à sa sélection d'hôtels cinq étoiles répartis en Espagne et au Portugal. Basé sur la création de valeur par l'acquisition et le repositionnement d'actifs hôteliers, MHRE est géré par une équipe multidisciplinaire de professionnels prestigieux possédant une vaste expérience en investissement hôtelier et disposant d'un large portefeuille d'actifs en exploitation et en voie de repositionnement.

Voici la déclaration de Javier Illán Plaza, président et chef de la direction de Millenium Hospitality Real Estate : « Le partenariat avec Nobu Hospitality et le lancement du Nobu Hotel and Restaurant San Sebastián contribuent à faire de la région un lieu par excellence dans le domaine de la gastronomie. Je suis ravi de travailler avec la marque pour faire de cette ouverture l'une des plus excitantes du pays en 2023, qui sera accueillie par les résidents et les visiteurs. »

Voici la déclaration commune de Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper : « San Sebastián est un endroit passionnant pour la marque, où la nourriture de bonne qualité fait partie intégrante de la destination. Nous sommes très heureux de nous associer à Javier Illán Plaza dans le cadre de ce projet et d'ouvrir notre quatrième hôtel et restaurant en Espagne, offrant ainsi la cuisine Nobu à un nouveau public de résidents et de voyageurs. »

Voici la déclaration de Trevor Horwell, directeur général de Nobu Hospitality : « Nous sommes vraiment honorés de nous installer dans la ville de San Sebastián, connue pour sa diversité culturelle et un phare de l'excellence gastronomique en Espagne. Le Nobu Hotel and Restaurant San Sebastián est le fruit de la vision extraordinaire de notre partenaire, Millenium, qui souhaitait créer une expérience d'accueil très particulière. Nous avons hâte de faire partie de la communauté locale que nous tenons en si haute estime. »

