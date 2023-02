NEW YORK, 31 janvier 2023 /CNW/ - Nobu Hospitality , la marque de luxe fondée par Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper, a signé un accord de gestion avec la société Enevoria Development FZ-LLC, pour développer un hôtel, un restaurant et des résidences Nobu sur l'île Al Marjan à Ras Al Khaimah. Il s'agit du deuxième développement hôtelier et résidentiel de la marque aux Émirats arabes unis après l'annonce d'Abu Dhabi en fin d'année 2022.

Annonce de l’hôtel, du restaurant et des résidences Nobu sur l’île Al Marjan. Cérémonie de signature pour les dirigeants d’Enevoria, d’Al Marjan et de Nobu Hospitality, assis de gauche à droite : Tariq Bsharat, directeur de la stratégie et du développement des affaires de Marjan, le chef Nobu Matsuhisa, fondateur et associé de Nobu Hospitality, Abdulla Al Abdouli, chef de la direction de Marjan, et Marina Rudneva, directrice associée d’Enevoria Development. Cérémonie de signature avec les dirigeants d’Enevoria, d’Al Marjan et de Nobu Hospitality, de gauche à droite : Tariq Bsharat, directeur de la stratégie et du développement des affaires de Marjan, Meir Teper, fondateur et associé de Nobu Hospitality, Nobu Matsuhisa, fondateur et associé de Nobu Hospitality, Abdulla Al Abdouli, chef de la direction de Marjan, Marina Rudneva, directrice associée d’Enevoria Development.

L'hôtel, le restaurant et les résidences Nobu seront situés sur l'île splendide d'Al Marjan, qui offre plus de 7,8 km de plages immaculées et une vue imprenable sur le golfe Persique. L'hôtel et le restaurant Nobu comprendront également un spa et une installation de conditionnement physique, des piscines et un club sur plage de la marque. Qu'il représente une résidence permanente ou une maison de vacances pour ses résidents, ce complexe immobilier ambitionne de créer également une communauté et un mode de vie de choix axés sur la plage, et qui offrira 300 résidences de marque Nobu et des avantages exclusifs à ses clients.

Ras Al Khaimah est l'Émirat qui se situe le plus au nord. Il est imprégné de culture, s'enorgueillit de 7 000 ans d'histoire, et est situé à 45 minutes de l'aéroport international de Dubaï et à 25 minutes de l'aéroport international de Ras Al Khaimah. L'Émirat voit actuellement une transformation de son tourisme et de son offre d'hébergement, et d'importants travaux sont en cours. Réputée pour son cadre paisible et récréatif et ses innombrables activités de plein air, la destination est un havre de paix qui accueille les voyageurs régionaux et internationaux, de même que ses résidents.

Evgeniy Yakubovskiy, directeur général d'Enevoria Development FZ-LLC, a déclaré : « En tant que promoteurs immobiliers haut de gamme, nous sommes ravis de nous associer à l'une des marques d'hôtellerie de luxe les plus importantes, et celle qui connaît la croissance la plus rapide sur l'île Al Marjan. Notre collaboration avec Nobu Hospitality sera déterminante dans la création d'un complexe immobilier de calibre international qui se démarque. Celui-ci assurera un mode de vie impeccable, une caractéristique qui fait partie intégrale de notre philosophie de marque et le sceau du style Nobu. Le but est d'allier une fonctionnalité sans faille à des solutions de conception révolutionnaires, le tout combiné à une élégance esthétique minimaliste. »

Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality, a ajouté : « Nous sommes ravis de poursuivre notre croissance aux Émirats arabes unis et leur vision de l'île Al Marjan et de Ras Al Khaimah cadre parfaitement avec la marque Nobu. La charmante île Al Marjan est l'endroit idéal pour nos invités et pour le développement d'une communauté à la recherche d'une expérience et d'un mode de vie authentiques. Nous sommes fiers de nous associer à Enevoria dans le cadre de ce projet emballant et nous avons hâte de présenter les propriétés Nobu sur l'île Al Marjan, aussi bien aux visiteurs qu'aux résidents. »

www.nobuhotels.com/almarjanisland

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=IPwieE3cvz8

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1992806/Marjan_Nobu_Signing_sitting.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1992807/Marjan_Nobu_Signing_standing.jpg

SOURCE NOBU HOSPITALITY

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Téléphone - 0203 405-9370, [email protected]