Une escapade insulaire incomparable alliant le style intemporel de Nobu à la beauté naturelle des Maldives

NEW YORK, 12 février 2026 /CNW/ - Nobu Hospitality se réjouit d'annoncer l'ouverture d'un hôtel, de résidences et d'un restaurant Nobu aux Maldives, dans la province de l'atoll de Laamu, sur l'île privée de Munyafushi. Conçu en partenariat avec Sarat International, ce projet phare est le premier de Nobu aux Maldives.

Vue par drone de l’hôtel, des résidences et du restaurant Nobu aux Maldives

Sarat International a le plaisir d'annoncer son partenariat fructueux avec Sarat Investments. Sous l'égide de son directeur général Ali Ahsan, Sarat International renforce sa présence stratégique aux Maldives avec la nomination de l'ingénieur Abdulaziz Bin Mohammed Alkhudair au poste de conseiller principal.

Situé au milieu des eaux turquoise et des plages immaculées de l'océan Indien, le complexe comprendra 26 villas de plage à une ou deux chambres et 30 villas sur l'eau à une ou deux chambres. Chaque espace reflétera le style caractéristique de Nobu : des lignes épurées, des textures naturelles et une palette de couleurs apaisantes, synonymes d'intimité et de raffinement.

Le caractère unique de ce projet réside dans une offre ultralimitée de seulement 10 résidences insulaires Nobu, chacune située sur sa propre île privée. Cette rare collection ouvre l'une des possibilités les plus convoitées des Maldives : la propriété d'une île privée, enrichie d'un accès continu aux services d'accueil, de restauration et aux installations de villégiature de renommée mondiale de Nobu.

Chaque résidence insulaire Nobu se veut l'expression par excellence du style de vie Nobu : des chambres et des salles de bains luxueuses, des espaces de vie et de restauration spacieux de style pavillon, idéaux pour organiser des réceptions, des plages privées avec accès direct à l'océan, et même un yacht privé, parfait pour explorer les eaux environnantes, le tout encadré par des vues panoramiques éblouissantes sur l'océan Indien. Les propriétaires profiteront d'une intimité inégalée seulement à quelques encâblures des restaurants, du spa, des installations de remise en forme et des expériences spécialement organisées par l'hôtel.

Au cœur de l'expérience se trouvera un restaurant Nobu avec bar et salon, installé sur sa propre île privée, qui servira la cuisine japonaise et péruvienne emblématique du chef Nobu. Parmi les autres équipements figurent un spa à service complet, des installations de remise en forme ultramodernes, un centre de plongée, des terrains de tennis, des espaces événementiels et une superbe piscine principale, gages de moments de détente et de convivialité. L'architecture et les intérieurs s'inspireront de l'héritage japonais de Nobu, exprimé par des formes angulaires, un flux dynamique et une intégration harmonieuse avec les paysages luxuriants de l'île et les vues océaniques.

Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality, a déclaré :

« Les Maldives sont une destination touristique très prisée qui nous intéresse depuis longtemps pour y développer un concept de complexe hôtelier unique. Avant de nous lancer dans cette aventure, nous avons imaginé quelque chose de vraiment spécial. En construisant la nouvelle génération d'hôtels des Maldives, nous visons à établir une nouvelle norme de rareté. Notre priorité est de créer une expérience insulaire haut de gamme plutôt que de suivre une approche conventionnelle : une expérience qui fait coexister harmonieusement design, gastronomie de classe mondiale et environnement naturel. »

Ali Ahsan, directeur général de Sarat International, a ajouté :

« Nous sommes fiers de nous associer à Nobu Hospitality pour présenter un projet qui redéfinit la villégiature de luxe aux Maldives, et tout aussi fiers de nous associer à Sarat Investments dans le cadre de cette promotion immobilière emblématique. Notre ambition commune consiste depuis le départ à créer une destination à la fois rare et profondément liée à son environnement naturel. L'hôtel, le restaurant et les résidences insulaires Nobu représentent une occasion véritablement sans précédent : des îles privées alliant design bien pensé, savoir-faire exceptionnel et accueil de niveau mondial. Nous sommes impatients de donner vie à cet extraordinaire havre de paix en y accueillant les propriétaires et les clients les plus exigeants. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2902762/DRONE_RENDER.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/5795596/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

SOURCE NOBU HOSPITALITY

CONTACT : [email protected], 0203 405 9370