OTTAWA, ON, le 11 nov. 2020 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a salué aujourd'hui la nomination de Nishika Jardine à titre de nouvel ombudsman des vétérans.

La responsabilité fondamentale de l'ombudsman des vétérans est d'examiner les plaintes et les questions liées aux programmes et aux services offerts par Anciens Combattants Canada et de veiller au respect de la Déclaration des droits des anciens combattants.

Le colonel (à la retraite) Nishika Jardine a servi pendant près de 37 années en tant qu'officier au sein du Corps du Génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC). Elle a servi et dirigé dans des unités de maintenance de l'Armée de terre à la Base des Forces canadiennes (BFC) Gagetown, de la Marine à la BFC Esquimalt et de la Force aérienne à la 19e Escadre Comox. Elle a commandé l'École du GEMRC de 2008 à 2010, a participé à un déploiement en Afghanistan dans le cadre de l'opération ATHENA et a été promue au grade de colonel en 2014. Elle a ensuite servi un an comme directrice, Gestion du programme de soutien de l'armement, jusqu'à sa dernière affectation au poste de commandant adjoint du Collège des Forces canadiennes, et elle a terminé son service en mai 2019.

Depuis son départ des Forces armées canadiennes, elle a travaillé comme consultante et a siégé à des conseils d'administration à titre de bénévole.

Citations

« Le Bureau de l'ombudsman des vétérans joue un rôle essentiel pour mieux faire connaître les besoins et les préoccupations des vétérans et de la communauté de vétérans dans son ensemble. Après avoir reçu un certain nombre de candidatures de candidats expérimentés et talentueux, j'ai confiance que les vétérans aux quatre coins du pays seront bien servis par le colonel (à la retraite) Nishika Jardine. Je me réjouis à l'idée de travailler avec elle en vue d'améliorer les vies des vétérans et de leur famille. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Je suis très honorée de cette nomination, et je suis impatiente de contribuer au travail du Bureau de l'ombudsman des vétérans pour assurer le traitement équitable des vétérans et de leur famille. »

Le colonel (à la retraite) Nishika Jardine, ombudsman des vétérans

Faits en bref

L'ombudsman des vétérans a le mandat d'examiner les plaintes découlant de la Déclaration des droits des anciens combattants et d'enjeux liés aux programmes et aux services gérés par le Ministère, et il facilite l'accès par les clients aux programmes et aux services en leur fournissant de l'information et en les aiguillant vers ceux-ci.

L'ombudsman donne également des conseils au ministre et au Ministère sur le mieux-être des vétérans et de leur famille.

Cette nomination a été effectuée en fonction de la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil.

Liens connexes

Pour obtenir d'autres renseignements sur l'ombudsman des vétérans, visitez le site Web suivant : https://www.ombudsman-veterans.gc.ca/fr/votre-ombudsman.

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected] ; Cameron McNeill, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, [email protected]

Liens connexes

https://www.veterans.gc.ca/