Relever les défis du marché européen des VE

L'adoption des VE progresse rapidement en Europe. Selon SNE et MarkLines, le taux de pénétration des VE en Europe est passé de 23 % à 26 % au premier semestre de 2025, et devrait atteindre 29 % d'ici la fin de l'année. L'Agence internationale de l'énergie s'attend à ce que les ventes de VE en Europe atteignent 4 millions d'unités cette année, contre 3,2 millions en 2024.

Néanmoins, les consommateurs expriment encore des inquiétudes. L'étude conduite par McKinsey en 2025 sur la mobilité des consommateurs met en lumière les principaux obstacles suivants : coûts élevés, durée de vie des batteries, limites de l'autonomie, lacunes en matière d'infrastructures de recharge et sécurité des batteries. Shenxing Pro apporte une réponse directe à ces défis, en offrant des performances et une sécurité adaptées aux divers besoins de conduite en Europe.

Révolutionner la mobilité électrique grâce à une technologie de batterie révolutionnaire

Shenxing Pro, équipée de la technologie exclusive NP 3.0 de CATL, représente une avancée majeure dans l'innovation des batteries. Grâce à des progrès complets en matière de chimie, de structure mécanique, de système et de contrôle, elle se décline en deux variantes :

Shenxing Pro - Batterie super longue durée et grande autonomie : La première batterie au LFP au monde à offrir une autonomie WLTP de 758 km et une durée de vie record de 12 ans/1 000 000 km, repoussant les limites en matière de longévité et d'autonomie. Avec seulement 9 % de dégradation après les 200 000 premiers kilomètres, elle est parfaitement adaptée aux marchés de location européens.

Shenxing Pro - Batterie à recharge superrapide : Elle permet de recharger 478 km WLTP en seulement 10 minutes, soit l'équivalent de 0,8 km par seconde, ce qui en fait la batterie au LFP à recharge superrapide la plus performante d'Europe. Avec une puissance de 830 kW et un 0-100 km/h en seulement 2,5 secondes, même à 20 % d'état de charge, elle offre des performances impressionnantes et une fiabilité durable dans des conditions variées. Elle conserve des performances exceptionnelles par grand froid, avec 410 km d'autonomie en 20 minutes, à -20 °C. Soutenue par une garantie allant jusqu'à 10 ans/240 000 km, elle redéfinit les normes de résistance à la recharge superrapide.

Les deux variantes tirent parti de la technologie exclusive NP 3.0 de CATL, aboutissement de sept années d'innovations en matière de sécurité No Propagation (NP). Reconnue comme la référence mondiale en matière de sécurité, la NP 3.0 assure une alimentation haute tension pendant plus d'une heure après un emballement thermique, maintient la vitesse du véhicule pour permettre au conducteur de s'éloigner sereinement des zones de danger, et garantit l'absence de flammes et de fumée. Alors que la conduite autonome de niveaux L3 et L4 transfère davantage la responsabilité des accidents vers les systèmes du véhicule, Shenxing Pro assure une alimentation ininterrompue et la continuité des systèmes en cas d'urgence, répondant ainsi aux exigences accrues de sécurité et de gestion des risques de notre époque.

Shenxing Pro intègre les cellules Wave innovantes de CATL, qui sont dotées d'une conception à épaulement surélevé et d'une technologie de partage d'espace. Il s'agit de la première batterie au monde qui permet d'appliquer les systèmes de refroidissement et de fixation dans toutes les directions, alors que les choix étaient jusqu'ici limités. Elle élimine les vibrations omnidirectionnelles, augmente la rigidité du bloc-batterie de 25 % et double la durabilité. Grâce à la conception de ses cellules, Shenxing Pro dépasse les limites traditionnelles de la technologie Cell-to-Body (CTB), atteignant une efficacité volumétrique remarquable du bloc-batterie de 76 %. En combinant ces avancées, Shenxing Pro redéfinit la mobilité électrique en Europe, offrant une sécurité sans précédent, une autonomie prolongée, une longévité exceptionnelle et des performances de recharge superrapide.

« Shenxing Pro allie harmonieusement les normes de sécurité de calibre mondial aux besoins en matière de mobilité, offrant une expérience plus sécuritaire, plus efficace et plus sereine pour chaque voyage », a déclaré Lingbo Zhu, directeur de la technologie de l'unité commerciale internationale de CATL. « Avec une autonomie, une vitesse de recharge et une durabilité sans compromis, Shenxing Pro constitue la solution ultime pour la mobilité électrique en Europe. »

Renforcer l'écosystème européen de la mobilité électrique

CATL a progressivement renforcé sa présence en Europe, évoluant de l'exportation de batteries « vers l'Europe » à la production « en Europe, pour l'Europe ». Avec plus de 11 milliards d'euros d'investissement dans ses activités européennes, CATL a créé des milliers d'emplois et a favorisé les talents locaux grâce à des partenariats avec des universités et des établissements de formation professionnelle.

En collaborant avec plus de 200 constructeurs automobiles dans le monde, dont des partenaires européens de longue date, et plus de 1 000 fournisseurs européens, CATL fait progresser l'innovation en intégrant conjointement des technologies de batteries de pointe dans les VE.

« Grâce à des technologies de pointe, à des activités mondiales diversifiées, à une expertise de fabrication éprouvée et à un état d'esprit de collaboration ouverte, CATL s'engage à être un partenaire fiable pour l'industrie automobile européenne. En combinant nos capacités avancées au savoir-faire automobile développé en Europe depuis des décennies, nous envisageons d'aller au-delà du simple « en Europe, pour l'Europe » et devenir pleinement « de l'Europe », en construisant un écosystème de VE plus vert, plus intelligent et plus prospère qui couvre la production de matériaux, la fabrication, la transformation et le recyclage de batteries afin d'accélérer la transition énergétique de la région », a indiqué Tan Libin, chef de la conformité et vice-président principal des activités mondiales de CATL.

Une vision partagée pour une mobilité durable

Avec le lancement de Shenxing Pro, CATL renforce son engagement de longue date en faveur de la mobilité durable en Europe. Forte d'une expertise mondiale - alimentant plus de 20 millions de véhicules électriques sur plus de 300 milliards de kilomètres - CATL stimule l'innovation en matière de sécurité, de performance et de durabilité. En renforçant sa présence en Europe, CATL vise à créer un écosystème tourné vers l'avenir, en partenariat avec les acteurs automobiles de la région, afin de proposer une électrification sûre, fiable et durable.

