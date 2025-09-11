MUNICH, 11 septembre 2025 /CNW/ - Lors du salon IAA 2025, CATL a soutenu la Fondation Ellen MacArthur (EMF) dans l'organisation d'un forum de haut niveau réunissant des dirigeants de BASF, BMW, Mercedes-Benz, l'European Battery Alliance, la Global Battery Alliance, Benchmark Mineral Intelligence et Xynteo, ainsi que plus de 100 représentants de divers secteurs, afin de discuter des moyens de parvenir à la circularité tout au long de la chaîne de valeur des batteries et de faire progresser la collaboration stratégique et financière pour développer l'économie circulaire.

Cet événement, qui s'est tenu lors de l'ouverture de l'un des plus grands salons automobiles au monde, a mis en avant la circularité comme thème clé pour l'industrie, ce qui témoigne de la prise de conscience croissante que la mobilité durable dépend de la fermeture de la boucle allant de la conception à la fabrication des batteries, en passant par leur réutilisation, leurs applications de seconde vie et leur recyclage. CATL a apporté sa contribution en partageant les enseignements tirés de son initiative Global Energy Circularity Commitment (GECC) et en faisant part des leçons pratiques acquises grâce à ses opérations et partenariats à l'échelle mondiale.

Conçu pour la circularité : conception, fabrication et infrastructure des batteries

La première discussion a porté sur la manière dont la circularité peut être intégrée dès les premières étapes du développement des batteries, de la conception et la fabrication à l'infrastructure de soutien. Les panélistes ont souligné l'importance de la traçabilité numérique, de la transparence des matériaux et des pratiques industrielles collaboratives comme facteurs clés pour un écosystème de batteries véritablement circulaire.

Jiang Li, vice-président et secrétaire du conseil d'administration de CATL, a souligné à la fois les défis et les opportunités qui se présentent :

« Pour que la circularité devienne une réalité à grande échelle, le secteur a besoin de normes claires et de cadres politiques et financiers harmonisés. Avec l'arrivée de nouveaux partenaires, nous travaillons ensemble pour bâtir un écosystème qui rend les batteries plus résilientes, plus sûres et plus durables pour les décennies à venir. »

Daniel Schönfelder, président de la division des matériaux de batteries chez BASF, a évoqué le rôle des matériaux cathodiques durables et de la collaboration sectorielle ; Jens Rubi, directeur principal et responsable de la circularité chez Mercedes-Benz, a souligné l'importance d'intégrer la circularité dans les stratégies des équipementiers ; et Oliver Ganser, vice-président de la numérisation chez BMW, a abordé la question de l'utilisation de Catena-X, la plateforme numérique intersectorielle dirigée par BMW pour l'échange de données automobiles, afin de garantir la transparence et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement.

Les débats ont souligné le fait que la mise en place d'un écosystème circulaire pour les batteries nécessite une action coordonnée entre les fabricants, les fournisseurs et les partenaires technologiques, et que la collaboration à chaque étape de la chaîne de valeur est essentielle pour rendre la circularité évolutive et pratique.

De l'argent aux mandats : développer les batteries circulaires grâce à des politiques et des financements intelligents

La deuxième discussion a porté sur les leviers nécessaires pour développer la circularité dans l'écosystème mondial des batteries, en mettant l'accent sur les cadres politiques, les mécanismes de financement et les approches normalisées. Les panélistes ont exploré la façon dont l'harmonisation de la réglementation, la confiance des investisseurs et les outils comme Battery Passport peuvent créer des indicateurs transparents et comparables entre les juridictions, permettant ainsi une mise en œuvre pratique et à grande échelle des pratiques circulaires.

Emma Nerenheim, directrice générale de l'Alliance européenne des batteries, a souligné l'urgence d'une action coordonnée :

« Nous parlons beaucoup de collaboration actuellement. Je tiens à dire que le mot clé est consolidation. Il ne s'agit pas de collaboration. Il s'agit de décider qu'il est indispensable d'agir. « Il est extrêmement difficile de comprendre comment cette question va se régler (pour les recycleurs). Il faut donc consolider dès maintenant. »

Inga Petersen, directrice générale et membre du conseil d'administration de l'Alliance mondiale des batteries, a également insisté sur la nécessité d'une approche mondiale harmonisée en matière de circularité :

« Nous devons mettre davantage l'accent sur la création de conditions de concurrence équitables à l'échelle mondiale et sur l'examen de l'écosystème mondial des batteries. Il existe un risque réel de fragmentation, où les lourdes contraintes réglementaires et les normes élevées applicables aux produits sur certains marchés pourraient empêcher les marchés émergents de satisfaire aux exigences en matière de durabilité et de recyclage. Nous devons vraiment créer des normes minimales communes pour les batteries afin de nous assurer qu'elles respectent les critères de durabilité et qu'elles peuvent accéder à des capitaux. »

D'autres intervenants ont partagé des points de vue complémentaires : Zoe Zhang, analyste en minéraux critiques chez Benchmark Mineral Intelligence, a donné son avis sur les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et l'importance de la transparence des données pour les investisseurs ; et Amy Marshall, directrice générale chez Xynteo, a évoqué les partenariats multipartites et la transformation des systèmes pour permettre la circularité.

Ce forum a été la première réunion officielle des partenaires du programme Critical Minerals de la Fondation Ellen MacArthur, lancé en juin, au cours de laquelle CATL a présenté son objectif ambitieux de découpler jusqu'à 50 % de la production de nouvelles batteries des matières premières vierges d'ici 20 ans. À l'avenir, CATL continuera à travailler avec l'EMF et ses partenaires du secteur sur des projets pilotes et des solutions couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, afin de promouvoir un écosystème de batteries circulaire, durable et équitable.

