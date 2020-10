Le programme de prix du Globe and Mail souligne l'excellence de hauts dirigeants autres que les chefs de la direction

TORONTO, le 30 oct. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'annoncer que Nicole Frew, chef, Conformité et vice-présidente à la direction, Conformité globale est lauréate d'un Best Executive Award de la revue Report on Business -- un nouveau prix qui célèbre l'excellence des leaders autres que les chefs de la direction, aux échelons de premier vice-président, de vice-président à la direction et de haut dirigeant (ou l'équivalent).

Les 50 lauréats de 2020 représentent les meilleurs leaders canadiens dans cinq secteurs fonctionnels : les finances, les ressources humaines, l'exploitation, les ventes et le marketing, et la technologie. Mme Frew est l'une des dix personnes ayant reçu un prix dans la catégorie de l'exploitation. Elle s'est démarquée pour son leadership exceptionnel dans la gestion de contrôles internes et de questions réglementaires de première importance, en appui aux équipes des Opérations internationales de la Banque Scotia tout au long de la pandémie de COVID-19.

« Durant la pandémie, Mme Frew a joué un rôle crucial pour aider la Banque à répondre aux besoins essentiels de ses clients et employés partout dans le monde », affirme Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. « Nous sommes choyés de pouvoir compter sur une personne comme Nicole Frew dans notre équipe. Son éthique de travail, sa force de caractère et ses qualités de leader remarquables contribuent à bâtir une banque de premier plan dans les Amériques. Au nom de tous les BanquiersScotia, je la félicite sincèrement pour cette distinction amplement méritée. »

Depuis ses débuts à la Banque Scotia en 2005, Mme Frew a gravi les échelons, occupant des postes de direction dans plusieurs unités fonctionnelles, dont les Opérations internationales, la Gestion du risque global et les Services bancaires et marchés mondiaux. Avant d'être nommée chef de la Conformité, elle a dirigé la première unité de Contrôles internes de la Banque au sein des Opérations internationales et a su bâtir une équipe mondiale forte pour cerner et gérer de façon proactive les risques liés à nos activités au Mexique, au Pérou, au Chili, en Colombie, en Amérique centrale et dans les Antilles.

Pendant la crise de la COVID-19, l'équipe de Contrôles internes des Opérations internationales a été sollicitée pour interpréter les plans d'intervention des autorités locales et surveiller et adapter les processus, afin que plus de 40 000 employés dans le monde puissent répondre efficacement aux besoins des clients. Cela a nécessité une collaboration étroite avec les équipes de toute la division pour mettre en œuvre près de 600 plans de continuité des activités, grâce auxquels les employés ont pu travailler depuis la maison ou la Banque en toute sécurité.

Mme Frew est une finissante du programme iLEAD de la Banque Scotia pour la haute direction -- un programme de perfectionnement sur mesure créé en partenariat avec l'Université Duke. Mentore éminemment respectée de plusieurs de nos dirigeants, elle siège par ailleurs au comité consultatif de L'initiative Femmes de la Banque ScotiaMC, qui offre mentorat et conseils aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes.

C'est l'équipe de rédaction de la revue Report on Business qui a choisi les lauréats des Best Executive Awards de 2020 parmi les candidatures proposées par le public et les journalistes. Chaque nomination a été évaluée en fonction de quatre critères : parcours, style de leadership, réalisations et influence. Pour voir tous les lauréats, rendez-vous au www.tgam.ca/BestExec.

