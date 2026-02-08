Maxime Goulet remporte le Prix Opus du Compositeur de l'année

MONTRÉAL, le 8 févr. 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de s'associer au Conseil québécois de la musique (CQM) pour remettre un montant de 10 000 $ à Maxime Goulet, lauréat du Prix Opus du Compositeur de l'année. Cette récompense lui a été remise par Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ lors du gala des Prix Opus présenté aujourd'hui à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal.

« Les Prix Opus offrent chaque année une occasion privilégiée de célébrer l'excellence artistique des musiciennes et musiciens du Québec. Je tiens à saluer chaleureusement Maxime Goulet pour cette distinction. Sa contribution singulière et inspirante à la musique d'aujourd'hui mérite toute notre admiration, et nous lui souhaitons de poursuivre avec succès sa remarquable trajectoire » a déclaré Véronique Fontaine du CALQ.

« Le compositeur Maxime Goulet se distingue par une esthétique claire et une remarquable maîtrise de l'orchestration. Nourrie d'influences variées, son écriture brillante et séduisante ouvre les portes d'un univers imaginaire qui invite le public au voyage. Sa démarche, à la fois ludique et authentique, révèle une créativité nouvelle. Forte d'un rayonnement international dans des lieux prestigieux, son œuvre s'affirme comme une voix singulière et inspirante au sein du paysage musical contemporain. » (Extrait des commentaires du jury réuni par le Conseil québécois de la musique)

À propos de Maxime Goulet

Fasciné par les correspondances entre les différentes formes d'expression artistique, le compositeur montréalais Maxime Goulet explore de nombreuses sphères de la création musicale, de la symphonie à l'opéra, en passant par la musique de jeux vidéo… allant même jusqu'à mettre en musique les saveurs du chocolat !

Ses œuvres ont été jouées sur à travers le monde par des prestigieux ensembles tels l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre de Philadelphie, l'Orchestre symphonique de Aahrus, l'Orchestre symphonique de Houston, l'Orchestre symphonique de Vancouver, l'Orchestre Métropolitain, l'Orchestre symphonique de Singapour, Angèle Dubeau & La Pietà, ou encore l'Orchestre philharmonique de Calgary.

Animé par un désir de rendre la musique plus interactive, le compositeur montréalais a composé plus de 30 trames sonores de jeux vidéo dont plusieurs ont été nominées aux Prix canadiens du jeu vidéo, ainsi qu'au Canadian Screen Music Awards (CASMA).

Son album Symphonie de la tempête de verglas, enregistré par l'Orchestre Classique de Montréal sous la direction de Jacques Lacombe, a par ailleurs remporté le prix Juno du meilleur album classique (grand ensemble) en 2024.

Symphonie de la tempête du verglas (Maxime Goulet) - Orchestre classique de Montréal

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

À propos des Prix Opus

Créés en 1996, les Prix Opus témoignent du dynamisme et de la diversité du milieu musical québécois. Ils soulignent l'excellence et la diversité de la musique de concert au Québec dans différents répertoires musicaux: médiéval, de la Renaissance, baroque, classique, romantique, moderne, contemporain, actuel, électroacoustique, jazz, musiques du monde et traditionnelles québécoises. En organisant un gala, le Conseil québécois de la musique souhaite rendre hommage aux musiciens et musiciennes d'ici, mais aussi transmettre au public et aux mélomanes le goût de découvrir, d'écouter et de fréquenter la musique de concert.

