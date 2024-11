SURREY, TERRITOIRE NON CÉDÉ PAR LE PEUPLE SALISH DE LA CÔTE (COLOMBIE-BRITANNIQUE), le 28 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, John Gordon, président-directeur général de l'organisme Logement Coopératif National Autochtone Inc. (NICHI), et Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, ont annoncé les bénéficiaires du processus d'expression des besoins de NICHI en vue de répondre au besoin critique de projets de logement sûrs et abordables pour les Autochtones dans les régions urbaines, rurales et nordiques de la Colombie-Britannique.

L'annonce d'aujourd'hui comprend un financement de plus de 26,8 millions de dollars pour 16 projets en Colombie-Britannique dirigés par :

Victoria Native Friendship Centre

Secwépmec Child and Family Services Agency

Aboriginal Coalition to End Homelessness

Fort St John Native Housing Society

Dakelh & Quesnel Community Housing Society

Citaapi Mahtii Housing Society

Dakelh & Quesnel Community Housing Society

Kekinow Indigenous Programs and Services Society

Aboriginal Housing Society of Prince George

Island Urban Indigenous Wellness Society

Tillicum Lelum Aboriginal Society

ALT Jackson Housing Society

Lu'ma Native BCH Housing Society

ALT Commercial Housing Society

Sanala Culturally Supportive Housing Society

Kekinow Native Housing Society

Dans le cadre du processus national, 277,8 millions de dollars sur un financement total de 281,5 millions de dollars sont distribués à 75 projets à l'échelle du pays en vue de la construction de plus de 3 800 logements. Ce financement a été fourni à Services aux Autochtones Canada dans le cadre du budget de 2022 et a été distribué par NICHI, en appliquant son approche « Pour les Autochtones, par les Autochtones ». NICHI réunit des organismes de prestation de services en matière de logement, d'itinérance et de logement dirigés par des Autochtones afin d'offrir des solutions durables qui visent à corriger diverses lacunes en matière de logement, y compris l'itinérance chez les Autochtones vivant dans les régions urbaines, rurales et nordiques.

Selon le Recensement de 2021, plus de 171 000 Autochtones vivant hors réserve dans les régions urbaines, rurales et nordiques ont des besoins impérieux en matière de logement. Les Autochtones continuent d'avoir des besoins impérieux en matière de logement beaucoup plus élevés que les non-Autochtones, l'écart entre les deux étant exacerbé par la crise du logement et de l'itinérance et par l'insuffisance du financement fondé sur les distinctions. Grâce à l'approche « Pour les Autochtones, par les Autochtones » en matière de logement, qui reconnaît que les organisations autochtones sont les mieux placées pour comprendre les besoins de leurs communautés, Services aux Autochtones Canada s'efforce de combler cet écart d'ici 2030.

L'accès à un logement sûr et abordable est essentiel si l'on veut améliorer les résultats en matière de santé et de services sociaux, et assurer un meilleur avenir aux communautés autochtones. Cette initiative de financement fait partie de l'engagement du gouvernement du Canada à aborder les déterminants sociaux de la santé et à faire progresser l'autodétermination conformément aux articles 21 et 23 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

« Ces 16 projets en Colombie-Britannique reflètent le leadership des fournisseurs de services de logement autochtones dans l'élaboration de solutions ancrées dans les besoins de leurs communautés. Ils démontrent le pouvoir de la collaboration pour répondre aux besoins urgents en matière de logement des Autochtones dans les régions urbaines, rurales et nordiques. Bien que ces projets soient un pas dans la bonne direction, il reste encore beaucoup à faire pour vraiment répondre à l'ampleur de la crise du logement que vivent les Autochtones dans les régions urbaines, rurales et nordiques du Canada. NICHI est fier de se tenir aux côtés de ces fournisseurs et de défendre les ressources et le soutien nécessaires pour bâtir un avenir où tout le monde aura accès à un logement sûr et culturellement adapté. »

John Gordon

Président-directeur général, Logement Coopératif National Autochtone Incorporé

« Dans le cadre d'un véritable partenariat avec les peuples autochtones, nous construisons plus de maisons, plus rapidement. Ce sont les communautés qui savent le mieux ce dont elles ont besoin, et c'est pourquoi ces projets suivent l'approche « Pour les Autochtones, par les Autochtones ». Nous serons toujours là pour les communautés qui prennent l'initiative de construire des maisons; c'est une question d'équité. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Le conseil d'administration de Kekinow est très reconnaissant de ce financement opportun fourni par le Logement Coopératif National Autochtone Incorporé (NICHI) pour effectuer des rénovations majeures du projet de logement autochtone Aleleng de la Kekinow Native Housing Society à Surrey, en Colombie-Britannique, qui a ouvert ses portes dans les années 1990. Ce généreux financement permettra à notre société de préserver les unités familiales existantes dont nous avons grand besoin et d'améliorer considérablement le milieu de vie de nos locataires. »

Robin Henry

Président, Kekinow Native Housing Society

« Les Autochtones sont 13 fois plus susceptibles que les non-Autochtones de se retrouver sans abri. C'est tout simplement inacceptable. Le logement est le fondement du bien-être individuel et social. Ce financement fédéral, accordé par l'intermédiaire de NICHI, aidera les membres de l'ACHRU à poursuivre leur important travail consistant à offrir des logements et des services respectueux des traumatismes et de la culture aux Autochtones vivant en milieu urbain. Une approche équitable du logement reconnaît que les populations autochtones sont touchées de manière disproportionnée par la crise du logement et les membres de l'ACHRU sont reconnaissants de ce soutien indispensable. »

Margaret Pfoh

Présidente, Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine

Le 8 juin 2023, le gouvernement du Canada a annoncé que l'organisme NICHI verserait un financement immédiat de 281,5 millions de dollars sur 2 ans afin de répondre aux besoins urgents et non satisfaits des Autochtones vivant dans les régions urbaines, rurales et nordiques.

a annoncé que l'organisme NICHI verserait un financement immédiat de 281,5 millions de dollars sur 2 ans afin de répondre aux besoins urgents et non satisfaits des Autochtones vivant dans les régions urbaines, rurales et nordiques. NICHI a tenu son processus d'expression des besoins de la fin de novembre 2023 au 12 janvier 2024, et le financement a été attribué à 75 organismes de logement sans but lucratif dirigés par des Autochtones par un conseil consultatif impartial et objectif sur la sélection des projets, qui visait à accorder la priorité aux besoins urgents et non satisfaits en matière de logement dans les communautés autochtones de tout le pays. À l'heure actuelle, 3,7 millions de dollars du montant total du financement reste à allouer.

le financement a été attribué à 75 organismes de logement sans but lucratif dirigés par des Autochtones par un conseil consultatif impartial et objectif sur la sélection des projets, qui visait à accorder la priorité aux besoins urgents et non satisfaits en matière de logement dans les communautés autochtones de tout le pays. À l'heure actuelle, 3,7 millions de dollars du montant total du financement reste à allouer. NICHI est un organisme national d'habitation dirigé par des Autochtones qui veille à ce que tous les Autochtones au Canada aient accès à des mesures de soutien et à des services qui fournissent un logement sûr, abordable et digne.

aient accès à des mesures de soutien et à des services qui fournissent un logement sûr, abordable et digne. Le soutien aux projets comprendra des fonds pour l'acquisition de nouvelles propriétés et de nouveaux bâtiments, la construction de nouvelles installations, des réparations et des rénovations, de la formation en matière de logement, l'accroissement de la capacité organisationnelle et des coûts d'administration.

