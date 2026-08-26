Nia Tero publie un rapport annuel soulignant la gestion intégrée des peuples autochtones sur les territoires ancestraux

Le rapport annuel de cette année souligne le soutien de Nia Tero à plus de 270 peuples autochtones distincts en Amazonie, dans le Pacifique, en Amérique du Nord et en Afrique, couvrant plus de 130 millions d'hectares à l'échelle mondiale.

SEATTLE, 26 août 2026 /CNW/ -- Nia Tero, un organisme international à but non lucratif axé sur le renforcement de la gestion intégrée des terres et des eaux ancestrales des peuples autochtones, publie ce jour son rapport annuel 2025, qui offre un aperçu mondial de ses partenariats promouvant le leadership des peuples autochtones et leur protection territoriale tout au long de l'année.

Photo : Tissage d’un panier traditionnel par un aîné de la Nation Achuar d’Équateur, par Martín Kingman/Nia Tero.

Intitulé 2025, une année de tissage, le rapport explore comment le travail de Nia Tero relie les gens, les lieux et les politiques pour renforcer et élargir la gestion territoriale intégrée des peuples autochtones à l'échelle mondiale.

Le nouveau format numérique multimédia du rapport combine des cartes illustratives, des faits saillants vidéo et des récits visuels, ce qui permet aux lecteurs de mieux comprendre l'impact mondial de Nia Tero.

« Le tressage est ancré dans des pratiques anciennes dans de nombreuses cultures. Chez Nia Tero, nous soutenons également le soutien pratique et le financement direct dans les puissants cordons de la gestion intégrée des terres et des eaux autochtones dans les régions où nous travaillons », déclare 'Aulani Wilhelm (Kanaka 'Ōiwi), directrice générale de Nia Tero.

Faits saillants du rapport annuel

23,4 millions de dollars en subventions réparties tout au long de 2025

236 subventions (y compris des subventions pluriannuelles)

90 organismes ont octroyé des subventions

Les peuples autochtones prennent soin des endroits les plus sains au monde sur Terre

Des études scientifiques confirment qu'environ 40 % des grands écosystèmes intacts restants du monde se trouvent sur les territoires des peuples autochtones.

Depuis des millénaires, les peuples autochtones prennent soin de leurs terres et de leurs eaux et les protègent, jouant un rôle essentiel dans la préservation d'un avenir viable pour tous.

Malgré la protection des écosystèmes essentiels, les peuples autochtones reçoivent moins de 1 % du financement mondial pour le climat.

« La double crise du changement climatique et de la perte de biodiversité nous menace tous. La gestion territoriale intégrée des peuples autochtones est l'approche la plus efficace et éprouvée pour préserver les lieux les plus extraordinaires du monde et garder la planète vivable pour l'humanité », ajoute Wilhelm.

En tant que facilitateur mondial du financement direct aux peuples autochtones, Nia Tero a soutenu plus de 270 peuples autochtones distincts, en mettant l'accent sur l'Amazonie, le Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Afrique, soutenant la gestion territoriale intégrée sur plus de 130 millions d'hectares de terres et d'eaux, une superficie environ trois fois la taille de la Californie.

Le rapport annuel est disponible à l'adresse suivante : www.niatero.org/2025AnnualReport

À propos de Nia Tero

Nia Tero est une organisation internationale de premier plan dont l'objectif exclusif est de promouvoir la gestion intégrée des terres ancestrales, des eaux et des océans par les peuples autochtones. Nous apportons un soutien direct à la fonction de gardiens exercée par les peuples autochtones et renforçons leur rôle et leur influence, essentiels à la préservation de la santé et de l'habitabilité de la planète. Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.niatero.org

SOURCE Nia Tero

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