Annoncée par le gouvernement brésilien lors de la COP30, cette décision offrira de plus grandes protections environnementales et une plus grande autodétermination aux peuples d'origine des régions suivantes : Kaxuyana-Tunayana, Uirapuru, Manoki et les terres autochtones d'Estação Parecis. De loin, la plus vaste de ces zones est la démarcation des terres Kaxuyana-Tunayana, qui s'étend sur plus de 2,1 millions d'hectares, ou 88 % de la superficie totale délimitée dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui.

En plus des terres autochtones qui ont atteint l'étape finale de la reconnaissance, 16 autres territoires autochtones ont progressé dans le processus de reconnaissance par le gouvernement brésilien, totalisant des progrès dans 20 territoires autochtones dans le cadre des annonces de la COP30.

« Les peuples originaux dont les exigences territoriales ont été reconnues aujourd'hui ont remporté une victoire pour leurs descendants, leur terre natale et ce monde qui compte sur une Amazon saine, a déclaré Aulani Wilhelm, chef de la direction (Kanaka 'Ōiwi) de Nia Tero. Nia Tero est une organisation internationale dont l'objectif principal est de soutenir la tutelle des peuples autochtones sur leurs terres ancestrales. « Leur autodétermination et la santé de ces terres vont de pair. Alors que nous nous tournons vers la communauté mondiale réunie à la COP30, nous rappelons à toutes les parties que chaque voie significative pour mettre fin à la crise climatique doit inclure les peuples autochtones en tant que décideurs moteurs. »

« En accélérant la démarcation, le gouvernement rend justice après des siècles d'attente. « Ce n'est pas une faveur, c'est la reconnaissance légitime de terres qui ont toujours été autochtones, a déclaré Nara Baré (Baré), Nia Tero, directrice du Brésil.

« La reconnaissance officielle du territoire de Kaxuyana Tunayana représente une réparation des violations subies par mon peuple, mes parents, ma famille, ma grand-mère Ayanaru, ma grand-mère Txurwara, ma mère Imeriki et mon oncle Putú. Ma génération est née et a grandi loin de son territoire d'origine, mais avec un lien avec chaque île, ruisseau et forêt de notre territoire. Nous avons subi de l'oppression, des omissions et des injustices de la part de l'État, et l'homologation de ce territoire revêt une signification profonde : sauvetage et réparation. Cependant, il ne répare pas les nombreux corps enterrés en sol étranger ni ne restaure le temps qui nous a été volé. Mais elle sauve notre dignité dans un contexte de guerre si intense que nous avons endurée. « C'est un pas en avant pour notre existence dans la diversité que nous partageons en tant que Yanas, a déclaré Angela Kaxuyana (peuple Kahyana), leader autochtone à l'AIKATUK, et représentante pour la coordination des organisations autochtones de l'Amazon brésilienne.

« La reconnaissance officielle des terres autochtones de Kaxuyana-Tunayana consolide plus de 20 ans de lutte organisée, menée par l'organisation autochtone AIKATUK aux côtés d'importants dirigeants comme Juventino Kaxuyana, Angela Kaxuyana et Ana Kahyana. La délimitation physique finale du terrain a été conclue en 2025 par l'Université fédérale de Minas Gerais, dans le cadre d'un accord de coopération technique entre Funai et Iepé, grâce au soutien fondamental de Nia Tero et du Bezos Earth Fund. Aujourd'hui, le Brésil corrige une injustice historique en inaugurant un nouveau cycle de renforcement territorial et culturel pour les plus de seize peuples qui habitent ce territoire autochtone, réaffirmant que la protection de l'Amazonie commence par la reconnaissance des droits autochtones,« Denise Fajardo, anthropologue et partenaire fondatrice de l'Iepé Institute, où elle coordonne le programme Tumucumaque-Wayamu.

En vertu de la loi brésilienne, la délimitation des terres est le processus par lequel le gouvernement reconnaît officiellement les exigences territoriales des peuples autochtones, définit leur périmètre appuyé par des preuves historiques, délimite physiquement la terre et, enfin, la reconnaît par la force de la loi. Au cours de la délimitation physique des terres, des experts techniques ont établi les limites physiques réelles de la zone qui feront l'objet d'une protection accrue et de l'autodétermination des Autochtones. En soutien à ces gardiens autochtones, Nia Tero, en collaboration avec le Bezos Earth Fund, a rendu cette dernière étape possible pour assurer l'exactitude et aider à mettre fin à leur lutte de plus de deux décennies pour la protection et la reconnaissance des droits des Autochtones.

L'homologation est la dernière étape de ce processus, lorsque la reconnaissance par le président déclenche une plus grande protection des terres délimitées et reconnaît les droits de ses peuples autochtones. Les peuples autochtones de Kaxuyana-Tunayana, qui considèrent ces terres et ces eaux comme leur foyer depuis des temps immémoriaux, poursuivent ce processus depuis plus de vingt-deux ans.

Les terres autochtones du nord du Pará sont parmi les plus biodiverses et les mieux préservées de l'Amazonie, avec certains des taux de déforestation les plus bas au Brésil. Ces territoires protègent de vastes mosaïques de forêts intactes, de rivières, d'espèces endémiques et de peuples vivant en isolement volontaire. Ensemble, ils forment un corridor écologique essentiel pour la stabilité climatique et la conservation de la biodiversité. Au-delà de leur importance environnementale, ce sont les terres ancestrales des peuples de Karib, dont la présence, les connaissances et l'intendance millénaires ont été au cœur du maintien de ces paysages.

Bien que ces annonces soient une victoire d'abord et avant tout pour les peuples autochtones et les espèces vivantes dans les zones délimitées, toute l'humanité profite de la décision prise aujourd'hui par le gouvernement brésilien. De nombreuses études continuent de montrer que les terres sous gestion autochtone présentent les plus bas niveaux de déforestation et sont donc en mesure de fournir de plus grands services écologiques, essentiels à l'atténuation des changements climatiques et au bien-être humain. Cela revêt une importance mondiale pour l'Amazonie, qui détient 16 % de toute la biodiversité terrestre, et joue un rôle majeur dans le maintien des températures mondiales et du cycle de l'eau tout en servant d'un des plus grands puits de carbone de la planète.

À propos de Nia Tero : Notre mission est de soutenir directement la tutelle des peuples autochtones sur leurs terres ancestrales et d'élever le rôle et l'influence des peuples autochtones comme étant essentiels pour assurer la santé et l'habitabilité de la planète. Pour en savoir plus, visitez notre site www.niatero.org

À propos d'Iepé : L'Iepé, l'Institut de recherche et de formation autochtones, est un organisme sans but lucratif dont la mission est de contribuer au renforcement culturel et politique et au développement durable des communautés autochtones du territoire brésilien situées dans le bouclier de la Guyane. afin que les droits de ces populations soient respectés. https://institutoiepe.org.br

À propos du Bezos Earth Fund : Le Bezos Earth Fund aide à transformer la lutte contre les changements climatiques grâce à l'engagement philanthropique le plus important jamais pris envers la protection du climat et de la nature. Jeff Bezos s'est engagé à verser 10 milliards de dollars au cours de cette décennie décisive pour protéger la nature et lutter contre les changements climatiques. En fournissant du financement et de l'expertise, nous nous associons à des organisations pour accélérer l'innovation, éliminer les obstacles à la réussite et créer un monde plus équitable et plus durable. Joignez-vous à notre mission de créer un monde où les gens prospèrent en harmonie avec la nature : www.bezosearthfund.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2826503/Nia_Tero_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2826815/Nia_Tero_territory.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2826816/Nia_Tero_ENG_map_KaxuyanaTunayana.jpg

SOURCE Nia Tero

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : [email protected]