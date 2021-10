SHENZHEN, Chine, 28 octobre 2021 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile a annoncé aujourd'hui que Ni Fei, premier vice-président de ZTE Corporation et président de ZTE Mobile Devices a prononcé un discours-programme sur le thème « Scale New Height with InnovAction » lors du salon « ZTE Analyst Conference 2021 ». Il a ainsi fait connaître les objectifs de développement futurs et les mesures stratégiques de ZTE Mobile Devices.

Voici ce qu'il a déclaré à ce sujet : ZTE Mobile Devices passera entièrement à la 5G sur le marché chinois, renforcera davantage la position centrale qu'occupent les téléphones mobiles dans l'Internet mobile et continuera de construire un écosystème de terminaux 5G à scénario complet. Entre-temps, ZTE consolidera le positionnement de « InnovActor », favorisera la commercialisation de technologies de pointe avec son approche « innovation + action », intégrera les marques, les canaux et les marchés pour faire des efforts concertés, et soutiendra globalement l'activité des terminaux pour atteindre de nouveaux sommets.

Grâce à une importante accumulation de technologies et à une capacité d'innovation, l'entreprise ZTE Mobile Devices a connu une amélioration importante au niveau de la commercialisation pendant le premier semestre de 2021. Entre autres, les revenus sur le marché intérieur ont augmenté de 150 %, et ceux sur le marché international ont connu une hausse de 50 %. Le système sur module (SoM) de l'équipement dans les locaux du client (CPE) 5G s'est classé au premier rang mondial. Plus de 100 millions de terminaux ZTE seront expédiés pendant toute l'année, dont plus de 50 % incorporeront des jeux de puces conçus à l'interne. Dans le cadre de l'objectif global de ZTE visant à devenir l'une des 500 sociétés les plus importantes de l'industrie au monde dans un délai de deux à trois ans, la nouvelle cible de taux de croissance annuel de plus de 200 % pour le marché intérieur et de plus de 50 % pour le marché outre-mer est axée sur la commercialisation des appareils mobiles.

Se tourner entièrement vers la 5G pour le marché chinois, et continuer à construire une expérience intelligente à scénario complet

Aujourd'hui, l'industrie des produits électroniques grand public entre dans une nouvelle ère d'évolution accélérée, d'effervescence continue et d'innovation intégrée. La tendance à adopter la 5G gagne le monde entier, le scénario de consommation continue de prendre de l'ampleur et le marché se redresse progressivement dans l'ère post-pandémie. Face à de nouvelles opportunités pour le développement du marché des téléphones intelligents 5G et des produits d'Internet mobiles, ZTE Mobile Devices passera à la 5G, continuera à consolider la stratégie de produits « grand terminal » et bâtira un nouvel avenir pour la 5G avec une expérience intelligente de scénario complet.

Sur le plan du renforcement des écosystèmes, ZTE Mobile Devices continuera d'améliorer le système de produits intelligents « 1+2+N », de promouvoir la transformation et l'évolution de l'agencement « matériel-logiciel-service-écologie », d'intégrer les téléphones intelligents, les données personnelles et les données familiales, et offrir une expérience 5G tout-en-un intelligente s'articulant autour des quatre scénarios, c'est-à-dire les sports et la santé, les voyages d'affaires, la maison et l'éducation, et le divertissement audiovisuel. Sur la base de l'architecture écologique globale, ZTE Mobile Devices renforcera davantage le rôle central des téléphones intelligents dans l'Internet mobile et continuera d'améliorer les capacités des produits dans les quatre domaines clés, à savoir la conception, la photographie, les télécommunications et l'interaction avec le système d'exploitation tout en créant une interaction et une connexion à écrans multiples, de façon à ce que l'Internet des objets (IdO) soit centré sur les téléphones intelligents.

Dans le domaine des produits pour l'Internet mobile, ZTE Mobile Devices consolidera sa position de leader sur le marché mondial. À l'heure actuelle, les produits pour l'Internet mobile de ZTE couvrent les terminaux de données personnelles et familiales, les terminaux d'interconnexion industrielle et les terminaux de l'Internet des véhicule (IoV). Les routeurs 5G sont les premiers sur le marché mondial des opérateurs. En termes de SoM, ZTE Mobile Devices s'efforcera d'occuper en permanence la première place sur le marché haut de gamme des produits de l'accès mobile à l'Internet et en termes de capacités techniques, la société maintiendra sa position de leader quant aux brevets de technologie 5G et par rapport au rendement des produits. En même temps, elle étendra sous tous ses aspects les produits de l'IdO aux véhicules, à l'industrie, etc., devenant ainsi le numéro un mondial de l'Internet mobile.

Consolider l'« InnovAction » et porter les jeux de puces conçus à l'interne à un nouveau niveau

Dans le cadre de sa stratégie relative aux « grands terminaux », ZTE Mobile Devices renforcera davantage son approche « InnovAction » dans le domaine technique, continuera de promouvoir l'innovation technologique de pointe et renforcera sa « force d'action » en vue de projets commerciaux à venir. Pour ce qui est de la technologie de base sous-jacente, ZTE Mobile Devices intégrera des jeux de puces conçus à l'interne dans sa planification vigoureuse du développement et fera des efforts pour améliorer ses capacités indépendantes et son niveau d'innovation. À l'heure actuelle, ZTE a soumis 4 400 demandes de brevets pour des puces et détient à l'heure actuelle environ 1 950 brevets autorisés. Parmi ceux-ci, mentionnons les jeux de puces de terminaux conçus à l'interne qui s'appliquent aux communications personnelles, aux maisons, à l'IdO, à la surveillance industrielle ainsi qu'à d'autres domaines. À l'avenir, ZTE Mobile Devices prévoit continuer d'améliorer sa capacité de plateforme de recherche et développement et d'accroître davantage la proportion d'applications de jeux de puces conçus à l'interne.

Dans le domaine des téléphones intelligents, ZTE Mobile Devices, pionnier de la caméra sous l'écran et de la photographie de fusion numérique, continuera à promouvoir la mise à jour et l'itération des technologies pertinentes, en ouvrant une toute nouvelle voie dans l'industrie des téléphones intelligents. Entre-temps, s'appuyant sur les produits terminaux « 1+2+N » dotés d'un écosystème complet, la société créera davantage de communications intelligentes fondées sur des scénarios d'intelligence artificielle. Elle élaborera également des solutions de réseau terminal intelligentes et professionnelles pour répondre aux besoins de fiabilité élevée, de haute sécurité, de faible latence et de large bande passante dans différents scénarios que comportent les domaines d'application populaires comme le bureau mobile, les sports électroniques et la diffusion en direct.

Dans le marché en constante augmentation de l'IoV, ZTE Mobile Devices explorera le modèle d'affaires et l'innovation de scénarios pour promouvoir de façon exhaustive le développement de l'industrie de la Communication du véhicule avec tout (C-V2X) et la construction de transports intelligents. En utilisant la 5G et le C-V2X pour former un système de coordination tout-en-un composé de personnes, de véhicules, d'infrastructures, de réseaux et d'infonuagique, nous pouvons créer des connexions de communication avec une faible latence et une grande fiabilité, et réaliser un réseau de transport intelligent plus efficace, plus intelligent et plus sécuritaire. À l'heure actuelle, ZTE Mobile Devices a réalisé une coopération stratégique approfondie avec un certain nombre d'entreprises automobiles de première classe, et le volume cumulé des livraisons de produits a atteint un million.

Coordonner pleinement les marques et les canaux, en assurant la croissance continue de l'activité mondiale

Prenant la capacité du produit et l'innovation technologique comme solide assise, ZTE Mobile Devices coordonnera aussi pleinement les stratégies de marque, de canal et de marché à l'avenir, afin de maintenir un développement rapide en Chine et une croissance constante dans le monde. Pour ce qui est de la stratégie de marque, ZTE Mobile Devices intégrera davantage les trois grandes marques, plus précisément ZTE, Nubia et Red Magic, et élargira les segments du marché intérieur. Grâce à une coordination efficace des marques, une toute nouvelle image de téléphones intelligents ZTE a été créée. Elle allie des technologies reconnaissables, une grande qualité et une impression de jeunesse. Parmi ces marques, Axon cible les gens d'affaires, préconisant la réalisation du pouvoir d'entrepreneuriat social, tandis que Nubia est une marque de mode pour les jeunes consommateurs qui vise à affirmer l'individualité. Red Magic se concentre pour sa part sur le domaine du sport électronique, et met les marques à images pures, empreintes de passion et de fraîcheur, afin d'atteindre un public différencié.

Pour ce qui est de la construction des canaux, ZTE Mobile Devices se concentrera sur l'expansion de l'exploitation raffinée et l'utilisation de systèmes numériques pour promouvoir l'habilitation complète des canaux de terminaux. Entre autres, la boutique spécialisée « 5G Experience Store » mettra l'accent sur la création d'une expérience immersive comme moyen efficace d'intéresser et d'atteindre les consommateurs et les amateurs. Entre-temps, les canaux de distribution seront élargis, et la construction du système de détail hors ligne sera améliorée grâce au modèle de construction jumelée de canaux. ZTE Mobile Devices prévoit créer 5 000 canaux de vente hors ligne en 2021, et jusqu'à maintenant, 4 000 ont été construits. Aussi, l'étendue du système de vente au détail commence à prendre forme. En outre, ZTE Mobile Devices mettra à profit les avantages constants de ZTE auprès des clients du gouvernement et des entreprises, continuera de développer des canaux politiques et commerciaux et bâtira un système de vente à niveaux multiples offrant une couverture complète.

Sur les marchés d'outre-mer, ZTE Mobile Devices mettra en œuvre des politiques spécifiques à chaque pays, adoptera des stratégies différentes en fonction des différences d'environnement de marché et du développement de la 5G dans ceux-ci. La société compte se concentrer sur les principaux pays pour améliorer les capacités en termes d'opérations intensives et de développement durable. À l'heure actuelle, les ventes d'appareils mobiles ZTE s'étendent à plus de 160 pays et régions, et ses téléphones intelligents sont utilisés par plus de 100 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. ZTE Mobile Devices maintient une étroite coopération avec plus de 3 000 partenaires de canaux dans le monde et a établi des relations de coopération stratégique avec 50 grands opérateurs. Dans le domaine du commerce électronique, ZTE Mobile Devices continuera d'intégrer ses propres plateformes de commerce électronique et de commerce électronique de tiers, afin d'améliorer la portée du marché et les capacités de service.

Dans le cadre de la solution de communication complète de bout en bout, l'exploitation des terminaux est l'un des éléments qui soutiendront la croissance commerciale de ZTE à l'avenir. Face à de nouvelles possibilités et à de nouveaux défis, ZTE Mobile Devices, cherchant à atteindre ses tout nouveaux objectifs, effectuera un passage complet au 5G en misant sur le développement de la technologie 5G, sans épargner aucun effort dans son approche d'« InnovAction ». La société soutient que les rêves peuvent se réaliser grâce à la technologie, et elle s'engage à poursuivre ses efforts en coordination avec les marques, les produits et les canaux, en comptant devenir un acteur technologique important pour le développement de l'industrie des terminaux intelligents.

