SHANGHAI, 26 octobre 2022 /CNW/ - Shanghai Electric La campagne d'intérêt public Go! 0 Carbon Walker lancée à l'occasion de la Journée mondiale de la marche a récemment pris fin avec succès.

Shanghai Electric planted 1200 trees with participants through the Go! O Carbon Walker campaign. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

La campagne encourageait le public à marcher plutôt qu'à prendre sa voiture et, ce faisant, à contribuer à un avenir dans lequel les émissions de carbone sont faibles. Chacune des 2 000 étapes effectuées par un participant représentait un des projets carboneutres de l'entreprise, et une lumière était allumée sur un panneau indicateur désigné chaque fois qu'une étape était réalisée. Une fois que toutes les lumières étaient allumées, un tirage au sort avait lieu, et un participant recevait un prix.

De plus, les 1 200 premiers participants ayant atteint les 20 000 pas dans le cadre de la campagne pouvaient se joindre à Shanghai Electric à Yan'an, une ville de la province chinoise du Shaanxi. Ils y seront témoins de la valeur de l'initiative environnementale en ligne et seront invités à planter un arbre exclusif de la campagne Zero Carbon, ce qui représente une véritable occasion de participer à des pratiques à faible émission de carbone.

Les efforts du secteur public sont indissociables de l'adhésion aux principes ESG et représentent la clé du progrès social. Ils ont un impact important et profond sur la nature et la société.

En réponse à la mission du gouvernement chinois d'atteindre le pic de carbone d'ici 2030 et la carboneutralité d'ici 2060 (désignés comme le « double objectif carbone 30-60 »), Shanghai Electric a renforcé ses activités grâce à un éventail de pratiques exemplaires et de solides capacités.

Dans les secteurs de l'énergie et de la fabrication, les deux secteurs les plus énergivores au pays, Shanghai Electric a construit de nouveaux systèmes d'alimentation électrique complets et une solution exhaustive pour les parcs industriels futuristes carboneutres afin d'aider le gouvernement chinois à atteindre ses objectifs de décarbonisation.

Shanghai Electric a déjà pris de nombreuses mesures pour réduire considérablement son impact sur l'environnement écologique. La centrale thermique de 44 km2 et de 700 MW et la centrale solaire photovoltaïque de 250 MW de Dubaï constituent actuellement le plus grand projet de thermie solaire au monde sur le plan de la capacité installée, de l'investissement d'échelle et du stockage d'énergie issue de sel fondu.

Au cours de la construction de l'installation, Shanghai Electric a fait de la protection de l'environnement une priorité. L'entreprise a notamment engagé un organisme local spécialisé dans la protection des animaux pour entreprendre une étude sur place et organiser le transfert sécuritaire de la faune locale, y compris les lézards, les chameaux, les antilopes et les renards roux. Les efforts comprenaient également le déplacement de plus de 200 arbres précieux qui poussaient sur le site depuis des années. Le projet à Dubaï est non seulement devenu une nouvelle référence pour la production d'énergie solaire mondiale dans le cadre de la Belt and Road Initiative, mais il a également démontré les mesures prises par les entreprises chinoises pour protéger l'environnement et améliorer les moyens de subsistance des populations pendant leur participation à ces projets outre-mer.

L'entreprise a également étendu son initiative verte au secteur public. En 2022, Shanghai Electric et la Green Carbon Foundation ont entrepris un projet vert d'intérêt public dans le cadre duquel 1 200 arbres ont été plantés sur la rive ouest du fleuve Jaune à Yan'an, une ville de la province du Shaanxi, afin de créer une forêt à faibles émissions de carbone pour protéger la rivière et aider le pays à atteindre le double objectif carbone 30-60 au moyen de mesures concrètes. Shanghai Electric s'engage à préserver la planète et à promouvoir des idées respectueuses de l'environnement à l'échelle de l'entreprise.

En avril 2021, Shanghai Electric a fait un don unique de 700 000 yuans pour soutenir un projet de développement économique dans le district de Fengxian à Shanghai, en plus de fournir un soutien marketing à la ville de Zhuangxing dans le district de Fengxian pour aider à la vente de produits d'une valeur de plus de 1 320 400 yuans.

L'entreprise a également joué un rôle dans la promotion de la coopération entre les régions de l'Ouest et de l'Est du pays, ainsi que dans la revitalisation des régions rurales. En 2021, Shanghai Electric Power Generation Group, Shanghai Mitsubishi Elevator et Shanghai Electric Wind Power Group, trois filiales de Shanghai Electric, se sont associées à trois villages du comté de Fuyuan, à Qujing, et chacune des filiales a apporté son soutien à l'un des villages.

En 2021, Shanghai Electric a fourni 450 000 yuans en fonds d'assistance pour faire face à des problèmes pratiques, tout en aidant à résoudre des problèmes logistiques en fournissant des produits d'une valeur de plus de 9 051 600 yuans aux consommateurs. Ces mesures ont grandement contribué à accélérer la revitalisation des régions rurales.

Dès 2017, Shanghai Electric a commencé à construire le premier projet de démonstration de traitement de l'eau distribué en milieu rural dans le village de Huapiao, à Chenjia, dans le district de Chongming. La station de traitement des eaux usées domestiques intégrée de 10 m3 qui a été spécialement conçue pour le district a permis de traiter facilement, sans bruit et sans dégager d'odeurs, quelque 30 tonnes d'eaux usées domestiques rejetées chaque jour par plus de 100 ménages agricoles vivant à proximité du village.

En 2020, Shanghai Electric a mis au point un ensemble comprenant son équipement exclusif de traitement intelligent et intégré des eaux usées, des installations préfabriquées, des technologies de traitement des eaux usées, des techniques de dragage des rivières et des lacs, ainsi que des technologies de l'information intelligentes et écologiques, afin de construire une solution complète de gestion de l'environnement de l'eau pour son projet en partenariat public-privé de traitement des eaux usées rurales à Bengbu, une ville située dans le comté de Huaiyuan, dans la province d'Anhui.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1928681/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jocelyn Zhou, +86(21)33261246, Courriel : [email protected]