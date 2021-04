NFP souhaite la bienvenue à Matthew Hamel, premier vice-président, au sein de l'équipe Assurances de dommages

La nouvelle embauche renforce l'expertise en matière d'assurance de dommages pour les bureaux de NFP au Canada

NEW YORK, 6 avril 2021 /CNW/ - NFP, un courtier et consultant en assurance de premier plan qui offre des services d'assurance de dommages, d'avantages sociaux collectifs, de régime de retraite et des solutions individuelles, a annoncé aujourd'hui que Matthew Hamel s'est joint au groupe Solutions de risques complexes au Canada à titre de vice-président principal.

M. Hamel se joint à NFP avec plus de 12 ans d'expérience dans l'industrie. Son expertise comprend les placements de risque pour les cadres, la gestion des risques et les réclamations complexes. Dans le cadre de ses fonctions à NFP, M. Hamel appuiera la croissance continue de l'empreinte de NFP au Canada en matière d'assurance de dommages et fournira un soutien à la gestion des comptes de l'équipe au bureau de Calgary. Il mettra l'accent sur le soutien aux clients du secteur de l'énergie et des ressources naturelles.

« Nous sommes ravis d'accueillir Matthew au sein de l'équipe, a déclaré John Belyea, chef de l'exploitation pour NFP au Canada. « Son expertise permettra de stimuler encore davantage la croissance constante de nos activités d'assurances de dommages au Canada. Nous demeurons déterminés à renforcer les capacités du groupe Solutions de risques complexes, et Matthew jouera un rôle clé dans la poursuite de cet objectif. »

« Je suis ravi de me joindre à NFP et de contribuer à notre croissance continue sur le marché canadien, a déclaré M. Hamel. L'engagement de NFP à fournir une expertise ciblée pour aider les clients à atteindre leurs objectifs crée une occasion excitante d'améliorer davantage notre offre. »

À propos de NFP

NFP est un courtier et conseiller en assurance de premier plan qui offre des services spécialisés d'assurance commerciale et personnelle, des solutions d'avantages sociaux collectifs, de retraite et des solutions individuelles par l'entremise de ses filiales et sociétés affiliées autorisées. NFP favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 750 employés au Canada, de plus de 5 800 employés à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies novatrices et à des relations durables avec des assureurs, fournisseurs et institutions financières hautement estimés. NFP est le cinquième courtier d'avantages sociaux en importance par revenu mondial (selon le Business Insurance), le 10e organisme d'assurance de dommages en importance (selon le Insurance Journal) et le 12e courtier d'assurance mondial en importance (selon le Best's Review).

Visitez NFP.ca pour découvrir comment NFP permet aux clients d'atteindre leurs objectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/945522/nfp_Logo.jpg

SOURCE NFP Corp.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Heather Valle, [email protected], https://www.nfp.com

Liens connexes

https://www.nfp.com