Il vient renforcer les services de conseil et de solutions en matière de cautionnement dans le secteur de la construction offerts par NFP pour l'ensemble de l'Amérique du Nord.

TORONTO, le 20 juin 2025 /CNW/ - NFP, une société de Aon et chef de file dans les domaines du courtage en assurance de dommages, des services-conseils en avantages sociaux, de la gestion de patrimoine et des conseils en régimes d'épargne-retraite, a désigné M. Darrin De Stephanis au poste de vice-président directeur de la division des solutions de capital et croissance des cautionnements commerciaux. M. De Stephanis, installé à Vancouver, relèvera d'Adrian Pellen, codirecteur du groupe Construction et infrastructures de NFP.

« Je suis ravi d'accueillir M. Darrin au sein de NFP alors que nous poursuivons l'expansion de nos activités transfrontalières dans le secteur de la construction et des infrastructures », a déclaré M. Pellen. « Grâce à son expérience impressionnante dans le secteur du cautionnement, M. Darrin est parfaitement placé pour contribuer à la croissance de nos activités de cautionnement commercial et conseiller nos clients sur les structures du capital efficaces. Il vient soutenir notre objectif qui consiste à fournir des solutions de cautionnement adaptées aux besoins de nos clients tout en renforçant le rôle de NFP en tant que gestionnaire de risques et courtier de premier plan dans ce domaine. »

M. De Stephanis possède plus de dix ans d'expérience dans le secteur du cautionnement, notamment en tant que gestionnaire d'un portefeuille national de cautionnement commercial chez Intact. Il a débuté sa carrière en tant que courtier en assurance de cautionnement et en assurance contre les manquements des sous-traitants chez Aon. M. De Stephanis est analyste financier agréé (CFA) et siège au comité social de la CFA Society Vancouver.

Les activités de NFP en matière de cautionnement dans le secteur de la construction s'inscrivent dans le cadre de son groupe Construction et infrastructures, qui dessert les États-Unis et le Canada. Le groupe est composé d'une équipe collaborative d'experts, dont John Hyland, codirecteur du groupe Construction et infrastructures de NFP, et Thomas Henn, responsable des cautionnements chez NFP. Son objectif est d'offrir une approche holistique en matière de conseil en gestion des risques pour répondre aux besoins complexes des clients nord-américains.

« Je suis impatient à l'idée de me joindre à une équipe internationale qui s'engage à offrir une expérience client exceptionnelle en matière de cautionnement dans le secteur de la construction », a déclaré M. De Stephanis. « Le secteur de la construction, tout particulièrement à la frontière canado-américaine, est confronté à de nouveaux défis, et les clients ont besoin d'un partenaire de confiance à même de comprendre cette situation complexe et de les aider à traverser cette période d'incertitude. Je suis ravi de pouvoir m'appuyer sur l'excellente réputation et les connaissances approfondies de NFP pour établir des relations de confiance avec les clients. »

À propos de NFP

NFP, une société de Aon, est une organisation de conseillers et de solutionnistes qui aident des entreprises et des particuliers à relever leurs défis les plus importants en matière de risques, de main-d'œuvre, de gestion de patrimoine et de régimes d'épargne-retraite. Avec des collègues aux États-Unis, à Porto Rico, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande, nous servons une multitude de clients, de secteurs d'activité et de communautés.

Notre présence mondiale, notre expertise spécialisée et nos solutions personnalisées englobent l'assurance des entreprises et des particuliers, les assurances collectives, les régimes d'épargne-retraite et les solutions individuelles. Ensemble, nous accordons la priorité aux personnes, privilégions les partenariats et continuons à faire progresser une culture qui fait notre fierté.

Visitez NFP.ca pour en savoir plus.

