S'appuyant sur leur relation de longue date, NFP devient le courtier officiel en assurance commerciale de la Ligue majeure de baseball.

NEW YORK, 18 juillet 2024 /CNW/ - NFP , un courtier en assurances dommages et conseiller en avantages sociaux de premier plan, et la Ligue majeure de baseball ont annoncé aujourd'hui leur partenariat pluriannuel. NFP est désormais un partenaire officiel de la Ligue majeure de baseball et son courtier officiel en assurance commerciale.

« Des relations solides et de longue date sont essentielles pour permettre à la Ligue majeure de baseball de créer une expérience exceptionnelle pour les partisans, les communautés, les organismes, les équipes et les joueurs », a déclaré Bill Morningstar, Vice-président directeur de la LMB, Commandites et ventes. « Ce qui inclut notre importante relation avec NFP, essentielle dans nos efforts de gestion des risques depuis plus de 30 ans. Nous sommes fiers d'ajouter une nouvelle dimension à notre relation grâce à ce partenariat pluriannuel. »

Grâce à ce nouveau partenariat, NFP obtiendra des droits de marketing exclusifs et des désignations pour la catégorie des courtiers d'assurance, ce qui permettra de lier la marque à la Ligue majeure de baseball et ses partisans. NFP aura également la possibilité de participer à des expériences uniques tout au long de la saison afin de soutenir les relations clés.

« Il s'agit d'une nouvelle étape palpitante de notre relation avec la Ligue majeure de baseball et d'une occasion de faire passer notre impact à tout autre niveau », a déclaré Doug Hammond, Chef de la direction de NFP. « Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli pour soutenir la croissance de la Ligue majeure de baseball et nous estimons être en mesure d'aller plus loin en fournissant des données, des analyses et des solutions de gestion des risques supplémentaires qui répondent à ses divers besoins. »

NFP est l'un des conseillers les plus importants et les plus réputés dans le monde du sport et du divertissement. Grâce à une équipe dévouée et expérimentée, NFP fournit des conseils aux ligues et aux organisations professionnelles, ainsi qu'aux franchises sportives et aux athlètes, pour répondre à leurs besoins les plus urgents en matière de risques et de main-d'œuvre. Les compétences et l'expertise spécialisées de NFP permettent d'élaborer des solutions novatrices et sur mesure pour les secteurs du sport et du divertissement.

« La Ligue majeure de baseball excelle à communiquer avec ses partisans de façon innovante, en phase avec les objectifs de NFP », a déclaré Eric Boester, Directeur du marketing de NFP. « Nous sommes impatients de découvrir les occasions créées par ce partenariat, et continuerons de faire connaître notre marque et les solutions que nous fournissons. Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe créative et collaborative de la Ligue majeure de baseball afin d'établir des liens solides avec leurs parties prenantes ».

À propos de la Ligue majeure de baseball

La Ligue majeure de baseball (LMB) est la ligue sportive professionnelle la plus historique des États-Unis et se compose de 30 clubs membres aux États-Unis et au Canada, représentant ainsi le plus haut niveau du baseball professionnel. Sous la direction du commissaire Robert D. Manfred Jr, la LMB est déterminée à avoir un impact sur les communautés des États-Unis, du Canada et du monde entier, en perpétuant le rôle important du sport dans la société et en influençant toutes les facettes des activités commerciales, du marketing, des relations avec les communautés et des efforts de responsabilité sociale du baseball. La LMB présente actuellement des niveaux records d'équilibre compétitif, continue à développer sa portée mondiale par le biais de programmes et de contenus destinés aux partisans du monde entier, et a enregistré des records en termes de matchs et de minutes regardées la saison dernière sur MLB.TV. Avec le succès continu du MLB Network et de ses plateformes numériques, la LMB ne cesse de trouver des solutions innovantes pour permettre à ses partisans de profiter de ce passe-temps américain et sport international. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Ligue majeure de baseball, consultez le site www.MLB.com.

À propos de NFP

NFP, une société de Aon, est une organisation de conseillers et de solutionnistes qui aident des entreprises et des particuliers à relever leurs défis les plus importants en matière de risques et de main-d'œuvre. Avec des collègues aux États-Unis, à Porto Rico, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande, nous servons une multitude de clients, de secteurs d'activité et de communautés. Nos capacités globales, notre expertise spécialisée et nos solutions personnalisées englobent l'assurance de dommages et les avantages sociaux. Ensemble, nous donnons la priorité aux personnes, aux partenariats et à une culture qui fait notre fierté. Visitez NFP.com pour en savoir plus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2464588/NFP_MLB_Logo.jpg

SOURCE NFP Corp.

Josh Wozman, Head of Communications, NFP, [email protected], 415.318.6441