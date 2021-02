NFP souhaite la bienvenue à Imran Pira, vice-président principal du groupe Solutions de risques complexes

NFP ajoute un spécialiste en gestion des risques pour procurer un meilleur soutien aux entreprises confrontées à divers risques complexes

NEW YORK, 23 février 2021 /CNW/ - NFP, un courtier et consultant en assurance de premier plan qui offre des services d'assurance de dommages, d'avantages sociaux collectifs, de régime de retraite et des solutions individuelles, a annoncé aujourd'hui qu'Imran Pira s'est joint au groupe Solutions de risques complexes au Canada à titre de vice-président principal, Gestion et responsabilité professionnelle.

Imran Pira compte plus de 15 ans d'expérience dans le secteur, principalement dans la gestion des risques, y compris la souscription, les services-conseils et le courtage auprès de la clientèle et la gestion de portefeuille. Son expertise dans le domaine des risques liés à la direction porte plus précisément sur la responsabilité des administrateurs et des dirigeants et sur les produits auxiliaires de protection de l'entreprise comme la fidélité, les fiduciaires de régimes de retraite et la cyberresponsabilité. Dans son rôle à NFP, Irman Pira aidera à stimuler la croissance du groupe Solutions de risques complexes récemment formé, en fournissant une expertise spécialisée aux entreprises qui travaillent à gérer divers risques organisationnels. Il relèvera de Mandeep Singh, directeur général, Assurance commerciale.

« NFP investit stratégiquement dans ses activités spécialisées dans l'ensemble des secteurs, des produits et des programmes, a déclaré Henry Lombardi, vice-président directeur et chef de la division Assurance de dommages de NFP. Cela fait de NFP une destination attrayante pour des professionnels talentueux comme Imran, qui comprennent ce dont les clients ont besoin dans un environnement de plus en plus dynamique. Il comprend les défis particuliers auxquels font face les entreprises et les solutions disponibles pour les relever. Il sera un excellent partenaire au sein de notre équipe Assurance de dommages. »

« Je suis ravi de me joindre à NFP et de faire partie d'une organisation vraiment déterminée à faire prospérer son entreprise spécialisée, a déclaré M. Pira. J'ai hâte de partager mon expertise, d'apprendre de mes nouveaux collègues et de collaborer pour offrir les solutions et les services exceptionnels dont les clients ont besoin pour gérer des risques complexes. »

À propos de NFP

NFP est un courtier et un conseiller en assurance de premier plan qui offre des services spécialisés d'assurance commerciale et personnelle, des solutions d'avantages sociaux collectifs, de retraite et des solutions individuelles par l'entremise de ses filiales et sociétés affiliées autorisées. NFP favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 750 employés au Canada, de plus de 5 800 employés à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies novatrices et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement qualifiés. NFP est le cinquième courtier d'avantages sociaux en importance par revenu mondial (assurance commerciale), le 10e organisme d'assurance de dommages en importance (Insurance Journal) et le 12e courtier d'assurance mondial en importance (Best's Review).

Visitez NFP.com/Canada pour découvrir comment NFP permet aux clients d'atteindre leurs objectifs.

