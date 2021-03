Produit exclusif et sur mesure de garantie contre les cyberrisques

TORONTO, 9 mars 2021 /CNW/ - NFP, un courtier et conseiller en assurance de premier plan offrant des services spécialisés d'assurance commerciale et personnelle, des solutions d'avantages sociaux collectifs, de retraite et des solutions individuelles, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau produit de cybersécurité personnelle, DigitalShield. Ce produit vise à répondre au besoin croissant d'offres personnalisées en matière de cybersécurité. Grâce à un partenariat avec CyberScout - un chef de file en matière de traitement de réclamations associées à la cybersécurité -, les utilisateurs de DigitalShield ont accès à du soutien en tout temps relativement à une diversité de scénarios de cybersécurité.

Produit de garantie exclusif en matière de cybersécurité, DigitalShield est conçu pour protéger les personnes contre divers dangers. Tout premier produit de son genre, il offre une protection globale face à huit cyberrisques : les cyberattaques, les rançongiciels, le vol d'identité, la cybercriminalité, les appareils intelligents et technologies vestimentaires, la cyberintimidation, l'atteinte à la réputation et le cyberharcèlement. DigitalShield offre des protections de 100 k$ à 1 M$ pour aider les clients à gérer les répercussions d'un incident de cybersécurité. Les particuliers ont maintenant la possibilité d'atténuer les risques de façon proactive grâce à une protection complète et à un soutien à la clientèle en tout temps.

DigitalShield est maintenant offert aux clients canadiens. Les clients aux États-Unis auront accès à DigitalShield plus tard en 2021.

« Nous sommes heureux d'offrir DigitalShield à nos clients pour les aider face à une problématique de plus en plus urgente, a déclaré Brian Timmis, directeur général du Groupe clients particuliers de NFP au Canada. Alors que les menaces en ligne et les atteintes à la sécurité des données continuent d'augmenter, la protection de nos clients contre les cyberattaques est devenue une priorité absolue. En offrant DigitalShield, nous pouvons protéger les clients contre les cyberattaques les plus courantes avec un produit complet et abordable. »

« NFP met l'accent sur la prestation de solutions novatrices qui répondent aux besoins évolutifs de ses clients, a déclaré Elissa Doroff, directrice générale, chef de la cybertechnologie chez NFP. DigitalShield s'attaque aux défis auxquels sont confrontés les clients en matière de cyberrisques, en les atténuant et en protégeant les renseignements sensibles par le biais d'un forfait complet. Nous sommes ravis de présenter DigitalShield à nos clients pour nous assurer que leur protection tient compte de ces risques complexes. »

