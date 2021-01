Ce nouvel employé favorise la progression de NFP quant à la croissance de ses capacités spécialisées d'assurance de dommages

NEW YORK, le 12 janv. 2021 /CNW/ - NFP , un courtier et consultant en assurance de premier plan qui offre des services d'assurance de dommages, d'avantages sociaux collectifs, de régime de retraite et des solutions individuelles, a annoncé aujourd'hui que Scott Saddington s'est joint à NFP au Canada à titre de vice-président principal des lignes financières.

M. Saddington se joint à NFP avec plus de 28 ans d'expérience dans l'industrie. Son expertise comprend la diligence raisonnable, l'assurance en matière de négociation et de placement d'administrateurs et de dirigeants, la cyberresponsabilité, l'assurance contre les erreurs et les omissions, l'enlèvement et la rançon, la responsabilité en matière d'emploi et l'assurance de transfert de risque de responsabilité fiduciaire pour les risques importants et complexes. L'expérience de M. Saddington en matière de lignes financières mondiales dans un large éventail d'industries, ainsi que ses réussites dans les secteurs des fusions et acquisitions, d'indemnisation fiscale et de placement en risque de capital, ont fait de lui un précieux conseiller dans la création de solutions sur mesure pour ses clients.

« L'ajout d'un vétéran de l'industrie comme Scott est un autre exemple de notre engagement à mettre sur pied des équipes d'experts pour soutenir les clients dans l'ensemble des industries, a déclaré Henry Lombardi, vice-président directeur et chef de la division IARD de NFP. Nous comprenons l'importance d'investir dans les talents spécialisés pour répondre aux besoins uniques et complexes des entreprises, y compris les institutions financières, dans ce monde dynamique. Nous sommes impatients de tirer parti de ses connaissances et de son expérience de l'industrie pour aider les clients à surmonter d'importants défis. »

« Je suis ravi de me joindre à NFP et de jouer un rôle actif dans sa croissance partout au Canada, a déclaré M. Saddington. NFP se concentre sur l'élargissement des capacités pour aider les clients à résoudre des problèmes et à saisir des occasions, et je suis impatient de contribuer à ces efforts. »

À propos de NFP

NFP est un courtier et un conseiller en assurance de premier plan qui offre des services spécialisés d'assurance commerciale et personnelle, des solutions d'avantages sociaux collectifs, de retraite et des solutions individuelles par l'entremise de ses filiales et sociétés affiliées autorisées. NFP favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 750 employés au Canada, de plus de 5 800 employés à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies novatrices et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement qualifiés. NFP est le cinquième courtier d'avantages sociaux en importance par revenu mondial (assurance commerciale), le 10e organisme d'assurance de dommages en importance (Insurance Journal) et le 12e courtier d'assurance mondial en importance (Best's Review).

Visitez NFP.com/Canada pour découvrir comment NFP permet aux clients d'atteindre leurs objectifs.

