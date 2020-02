NFP intègre sous la dénomination « NFP » des courtiers actifs sur le marché canadien

NFP, entraînée par sa stratégie à long terme au Canada, actuellement en cours, unifie des raisons sociales, intègre mieux les courtiers acquis et accroît la valeur pour les employés et les clients

NEW YORK, 25 février 2020 /CNW/ - NFP Canada Corp. (NFP), courtier d'assurance et expert-conseil de premier plan offrant un éventail de solutions -- avantages sociaux, assurances IARD, régimes de retraite et régimes particuliers -- par l'intermédiaire de ses divers courtiers d'assurance canadiens agréés, a annoncé aujourd'hui que plusieurs d'entre eux, dont Capital Benefit Financial Group, Corporate Benefits Analysts Insurance Agency, Consortia Group, PBL Insurance Limited, Dalton Timmis Insurance Group, Mass Insurance Brokers Limited, McLean Hallmark Insurance Group Ltd., Elective Benefits Services et Indemnis Risk Management Limited, sont en train d'adopter la dénomination commerciale NFP au Canada, là où la loi le permet.

Cette mise en œuvre relativement à la dénomination commerciale est la dernière d'une série d'initiatives stratégiques entreprises par NFP Corp. dans toute l'Amérique du Nord. En intégrant les employés, les ressources et les opérations sous la bannière NFP, la société est en mesure de répondre rapidement à l'évolution du marché, de la technologie et des besoins d'assurance, tout en faisant progresser sa stratégie plus large de s'unir et d'élargir sa présence au Canada.

« Nous sommes ravis de nous regrouper sous la marque NFP et d'unifier nos opérations au Canada », a déclaré Greg Padovani, président de NFP au Canada. « L'intégration de ces maisons bien établies signifie que NFP dispose d'une plateforme dont la taille, l'échelle et les capacités lui permettent de fournir aux entreprises et aux particuliers canadiens un éventail complet de solutions d'assurance, un choix qui nous différencie sur les marchés dynamiques des assurances IARD, des avantages sociaux collectifs, des régimes de retraite collectifs, de clientèle privée et des assurances de particuliers et d'entreprises. »

De son côté, Doug Hammond, PDG de NFP Corp. a déclaré : « L'intégration de nos acquisitions, alors qu'elle se poursuit, constitue une étape importante dans notre stratégie de présenter un front uni au marché tout en soulignant notre engagement envers le marché canadien. NFP est entrée sur le marché canadien en 2008. Aujourd'hui, NFP au Canada compte 750 employés et notre croissance va sûrement se poursuivre. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste vu ce que nous avons accompli et notre potentiel d'en faire plus dans les années à venir. »

NFP Corp. est un courtier d'assurance et expert-conseil de premier ordre offrant, par l'entremise de ses filiales et sociétés affiliées autorisées, des solutions spécialisées en assurance IARD (incendie, accidents, risques divers), avantages sociaux collectifs, régimes collectifs de retraite et régimes clients particuliers. NFP Corp. favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de ses employés -- plus de 5 600 à l'échelle mondiale --, à des investissements dans des technologies novatrices et à ses relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement cotés. NFP Corp. est le 5e courtier en avantages sociaux par son chiffre d'affaires mondial, le 6e courtier privé établi aux États-Unis, le 8e courtier d'assurance où il fait meilleur travailler (Business Insurance), le 10e courtier en assurances IARD en importance (Insurance Journal) et le 13e courtier mondial en assurances (Best's Review).

