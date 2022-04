NFP est également le partenaire officiel de l'équipe féminine sénior à 15, et créera un programme visant à permettre aux filles de jouer au rugby

TORONTO, le 27 avril 2022 /CNW/ - Rugby Canada et NFP, un courtier d'assurance et consultant de grande envergure qui propose des solutions en matière d'assurances de dommages, d'avantages sociaux, de retraite et d'assurance individuelle, a annoncé aujourd'hui la naissance d'un partenariat pluriannuel. NFP devient le partenaire d'assurance officiel et le partenaire d'équipe officiel du programme Rugby 15s Sénior Femmes. NFP et Rugby Canada collaboreront également à la création d'un programme visant à offrir à la gent féminine au Canada de pratiquer ce sport et de faire partie des équipes du Canada.

« Nous sommes fiers de nous associer à Rugby Canada et d'élargir notre programme de parrainage mondial afin de soutenir le rugby féminin et de favoriser sa croissance, a déclaré John Haas, président de NFP au Canada. Nous estimons que le sport rassemble les gens et nous sommes heureux de faire partie de la communauté passionnée et engagée qui évolue avec Rugby Canada. De plus, comme les sports favorisent l'estime de soi, le leadership et le travail d'équipe chez les jeunes, nous sommes particulièrement enthousiastes à l'égard du programme d'accès qui présentera ce sport à un plus grand nombre de jeunes femmes dans la tranche d'âge de 13 à 16 ans, d'origines et de milieux variés. »

À titre de partenaire officiel du programme Rugby 15s Sénior Femmes, le logo de NFP paraîtra sur le devant du maillot de l'équipe féminine de Rugby Canada et sera intégré à la saison en cours pour tous les matchs à venir. Le logo de NFP ornera également le maillot d'entraînement de l'équipe quand elle participera à la Coupe du Monde de Rugby, en Nouvelle-Zélande, en octobre et novembre prochains.

« C'est formidable d'accueillir NFP à titre de partenaire officiel en matière d'assurance. Son soutien dévoué à nos programmes pour l'équipe féminine 15s et pour les jeunes filles fera une différence importante, a confié Gareth Rees, directeur des partenariats commerciaux et de la diffusion pour Rugby Canada. Son désir de contribuer à établir les bases de notre sport e st très important pour nous, et son équipe a déjà démontré son engagement et formulé d'excellentes idées. Nous sommes impatients de lancer le programme pour jeunes filles, qui comblera les lacunes existantes au chapitre de leur participation et les encouragera à rester actives et à s'intégrer à la communauté du rugby. »

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance et un consultant de pointe qui offre des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective et de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées agréées. NFP contribue à la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 1 000 employés basés au Canada, 6 900 employés dans le monde entier, d'investissements dans des technologies innovantes et de relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières de haut calibre. NFP est au 5e rang des courtiers en avantages sociaux en termes de revenus mondiaux, au 7e rang des courtiers privés dont le siège social est aux États-Unis, au 9e rang des meilleurs endroits où travailler dans le secteur de l'assurance et au 13e rang des courtiers d'affaires américains, selon Business Insurance; au 10e rang des agences d'assurance commerciale selon les revenus en matière d'assurance dommages et au 10e rang des agences d'assurance de dommages, selon Insurance Journal; et au 13e rang des courtiers d'assurance au monde, selon Best's Review.

Visitez le site NFP.ca pour découvrir comment nous aidons les clients à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés.

À propos de Rugby Canada

Rugby Canada est l'organisme national qui régit du sport de Rugby Union au Canada. Cet organisme administre et gère les programmes nationaux des équipes masculines et féminines sénior et junior de rugby 15s et 7s, et régit ce sport dans les clubs et la communauté pour plus de 30 000 participants inscrits d'un océan à l'autre, conjointement avec dix membres de syndicats provinciaux.

Le siège social de Rugby Canada est situé au Centre national d'entraînement Al Charron à Langford, en Colombie Britannique, et une partie du personnel travaille également à Vancouver, Toronto et Ottawa. Les opérations commerciales, les programmes et les événements de Rugby Canada sont présentés partout au pays, y compris les tournois annuels HSBC Canada Sevens, reconnus internationalement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/945522/nfp_Logo.jpg

SOURCE NFP Corp.

Renseignements: Josh Wozman, Head of Communications, NFP, [email protected], 415.318.6441