Ciblant stratégiquement les secteurs de l'aérospatiale et de l'aviation, la collaboration offrira des solutions et des services aux activités canadiennes de clients mondiaux

NEW YORK, 26 juillet 2021 /CNW/ - Courtier d'assurance et consultant de premier plan offrant des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective, de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers au Canada, NFP a annoncé aujourd'hui la formation d'un partenariat stratégique exclusif avec la société Piiq Risk Partners (Piiq), un important fournisseur de solutions en matière d'assurance et de gestion du risque pour les secteurs de l'aérospatiale et de l'aviation. Piiq travaillera en étroite collaboration avec le groupe Solutions de risques complexes de NFP au Canada pour appuyer les entreprises de ce secteur qui sont présentes au Canada. Ces entreprises font face à certains des risques les plus complexes et les plus singuliers du monde et à une conjoncture en matière de risque qui ne cesse d'évoluer du fait des constants progrès technologiques.

Le groupe Solutions de risques complexes de NFP au Canada fournit une expertise stratégique personnalisée à de grandes entreprises clientes dans une multitude de secteurs, dont l'aviation et l'aérospatiale alors que l'évolution de la demande et des besoins des acheteurs d'assurance avertis présente un lot de défis importants pour les courtiers d'assurance. Le groupe Solutions de risques complexes de NFP fournira un service de gestion nationale de leurs comptes au Canada au nombre sans cesse croissant de clients majeurs de Piiq, réalité qui a été bien documentée dans la presse du domaine de l'assurance au cours des derniers mois. La collaboration apporte aux clients une compréhension spécialisée du secteur mondial de l'aviation et de l'aérospatiale, l'accès à de nouvelles solutions inédites, un service d'analyse personnalisé et un niveau différencié de service au plan national et international.

« Les clients des secteurs mondiaux de l'aviation et de l'aérospatiale ont besoin de l'appui local d'une équipe de spécialistes qui élaborent constamment de nouvelles solutions pour faire face à des besoins qui changent très rapidement », a déclaré Evan Garner, directeur général du groupe Solutions de risques complexes au Canada.

« Piiq offre à NFP au Canada une entrée stratégique sur les marchés mondiaux de l'aviation et de l'aérospatiale avec des clients spécifiques, tandis que le groupe Solutions de risques complexes de NFP offre à Piiq une présence exclusive sur le terrain au Canada », a déclaré John Haas, président, NFP Canada.

Piiq est dirigée par Philip Smaje et Marcel Chad, deux des autorités les plus importantes du monde en matière d'évaluation du risque et de solutions pour le secteur de l'aviation.

« Nous sommes ravis de la création de ce partenariat exclusif avec NFP au Canada », a déclaré Neil Maynard, associé principal, Piiq Risk Partners. « Ensemble, nous pouvons offrir à nos clients mondiaux exerçant leurs activités au Canada les capacités et l'expertise de deux équipes chevronnées et axées sur la clientèle qui ne cessent de remettre en question le statu quo. Cette alliance renforce une vision commune qui vise à faire profiter le secteur de l'aérospatiale en évolution rapide à travers le monde de connaissances et d'innovation. »

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance et un consultant de premier plan offrant des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective, de retraite et des solutions pour particuliers par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées agréées. NFP contribue à la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 800 employés basés au Canada, de plus de 6 000 employés à travers le monde, d'investissements dans des technologies innovantes et de relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières de premier ordre. NFP est le cinquième plus important courtier en avantages sociaux en termes de chiffre d'affaires mondial (Business Insurance), le dixième plus grand courtier en assurance IARD (Insurance Journal) et le douzième plus important courtier en assurances mondial (Best's Review).

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site NFP.ca.

À propos de Piiq Risk Partners

Piiq Risk Partners est un courtier de (ré)assurance mondial dans le secteur de l'aérospatiale qui possède des bureaux à Londres et aux États-Unis. Parmi son personnel figurent certaines des ressources les plus chevronnées et les plus compétentes de l'industrie. La société offre à ses clients une solution de rechange indépendante à l'échelle mondiale, animée par des talents et une technologie des plus modernes. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.piiqrp.com.

Piiq fait actuellement partie des activités d'assurance de BGC Partners et devrait joindre The Ardonagh Group suite à son acquisition annoncée en mai 2021*. The Ardonagh Group est le plus important groupe de courtage indépendant du Royaume-Uni et figure parmi les 20 plus grands courtiers du monde.

* Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation.

