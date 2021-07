Ces nouveaux employés ajoutent de la profondeur et de l'expertise et renforcent la capacité de l'équipe d'offrir plus de valeur stratégique aux clients

NEW YORK, 22 juillet 2021 /CNW/ - Courtier d'assurance et consultant de premier plan offrant des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective, de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers au Canada, NFP a annoncé aujourd'hui que Michael Whibley avait joint l'équipe Assurance commerciale et que Brett Flande avait joint le groupe Solutions de risques complexes, tous deux à titre de premiers vice-présidents. Ces ajouts renforcent l'engagement de NFP à l'égard de la mise en place d'équipes d'experts spécialisés qui comprennent les besoins en matière de couverture et de réclamation des clients confrontés à des risques de plus en plus complexes.

Michael Whibley se spécialise dans les clients commerciaux de petites et moyennes entreprises (PME) en vue de les aider à identifier les passifs et à élaborer des solutions pour gérer les risques. Il entre au service de NFP fort de plus de 13 années d'expérience en assurance et gestion du risque, tout récemment auprès de RSA Canada, où il occupait les fonctions de vice-président, PME et Programmes nationaux. Il a préalablement travaillé pour la société Aviva Canada où il a occupé divers rôles, dont celui de vice-président, Souscription commerciale, et pour Intact Assurance, où il était directeur du volet commercial. Il possède le titre de Fellow, Professionnel d'assurance agréé (FPAA), il détient la désignation Canadian Risk Management (CRM), et il a été professeur dans le domaine de l'assurance commerciale au Seneca College of Applied Arts and Technology. Michael relèvera de Mandeep Singh, directeur général, Opérations d'assurance commerciale, Canada.

« Nous sommes ravis de voir Michael se joindre à notre équipe Assurance des particuliers et commerciale, a déclaré Mandeep Singh. Ses acquis en matière de souscription, son expérience auprès des petites entreprises et son expertise sur le plan des opérations ajoutent la profondeur requise pour offrir un service amélioré à nos clients. »

« Je suis heureux de me joindre à NFP et de m'employer à réaliser notre objectif collectif qui consiste à offrir à nos clients une expérience de qualité inégalée dans le domaine des PME », a déclaré Michael.

Brett Flande apporte à NFP plus de 18 ans de leadership technique spécialisé dans le domaine des réclamations majeures et complexes en assurance de biens et responsabilité civile complémentaire dans le secteur de l'énergie. Avant d'entrer au service de NFP, il travaillait pour Aon Risk Solutions, où il occupait les fonctions de premier vice-président et de responsable technique fournissant de l'expertise en matière de formulation des politiques à leur pratique de courtage, et où il intervenait à titre de ressource globale pour les réclamations dans le domaine de l'énergie. Avant cela, il a travaillé pour Charles Taylor Consulting et pour l'OIL Group of Companies. Brett relèvera de John Belyea, chef de l'exploitation, NFP - Canada.

« Je suis ravi de travailler avec Brett alors que nous améliorons nos capacités et nos connaissances en matière de réclamations, a déclaré John Belyea. En retenant les services d'un professionnel chevronné comme Brett, nous démontrons à nos clients que nous nous sommes engagés à prendre les mesures dont ils ont besoin pour identifier et couvrir des risques complexes dans un environnement de plus en plus dynamique et y répondre. »

« J'estime que ce marché nous offre de formidables possibilités et je me réjouis à la perspective d'offrir une valeur ajoutée aux clients de NFP », a ajouté Brett.

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance et un consultant de premier plan offrant des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective, de retraite et des solutions pour particuliers par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées agréées. NFP contribue à la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 800 employés basés au Canada, de plus de 6 000 employés à travers le monde, d'investissements dans des technologies innovantes et de relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières de premier ordre. NFP est le cinquième plus important courtier en avantages sociaux en termes de chiffre d'affaires mondial (Business Insurance), le dixième plus grand courtier en assurance IARD (Insurance Journal) et le douzième plus important courtier en assurances mondial (Best's Review).

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site NFP.ca.

