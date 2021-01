La dynamique des acquisitions se poursuit, consolidant l'expertise actuelle de NFP en matière de solutions pour les particuliers bien nantis

NEW YORK, 14 janvier 2021 /CNW/ - NFP, un courtier et conseiller en assurance de premier plan qui offre des services d'assurance de dommages, d'avantages sociaux collectifs, de régime de retraite et des solutions individuelles, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'EdgeHill Insurance Brokers Ltd. (EdgeHill) dans une transaction conclue le 16 décembre 2020.

EdgeHill, une société de courtage d'assurance dommages établie à Toronto, en Ontario, se spécialise dans les solutions d'assurance individuelle pour une clientèle fortunée, notamment l'assurance maison, automobile, bateau et la responsabilité excédentaire personnelle, ainsi que dans les services d'assurance commerciale et de gestion des risques au sein de différentes industries. L'acquisition d'EdgeHill représente une occasion pour NFP d'accroître son expertise auprès de clients fortunés au Canada, ainsi que d'intégrer des capacités de service supplémentaires dans ses activités spécialisées de transport et de camionnage. Patti Hull et Ross Schofield, directeurs de l'entreprise, se joindront à NFP respectivement à titre de vice-présidente et de conseiller. Mme Hull relèvera de Brian Timmis, directeur général de NFP du Groupe de clients privés du Canada.

« Nous sommes ravis d'ajouter le talent et les relations de l'équipe d'EdgeHill, a déclaré Greg Padovani, président de NFP au Canada. Grâce à cette acquisition, nous élargissons notre présence sur le marché de l'Ontario, en nous positionnant pour créer de nouvelles possibilités et offrir plus de valeur aux clients. Dans l'ensemble de l'entreprise, nous développons nos offres et améliorons nos capacités dans les marchés partout au Canada. »

« Mme Hull est un chef de file respecté dans le domaine de l'assurance de clients privés dans la région du Grand Toronto, a indiqué M. Timmis. Son expertise complétera nos capacités actuelles et stimulera la croissance dans un secteur important de nos activités. Au moment où nous poursuivons notre expansion partout au Canada, nous sommes heureux de continuer à accueillir un talent local qui possède la capacité de fournir les solutions dont nos clients ont besoin. »

« NFP se concentre sur la croissance et la prestation de services à valeur ajoutée à un plus grand nombre de clients, en mettant l'accent sur l'établissement et le maintien de relations, a déclaré Mme Hull. « Je suis heureuse de me joindre à NFP et de contribuer à son succès sur le marché canadien, tout en préservant un lien personnel avec mes clients grâce à un nouveau niveau de ressources et d'expertise pour répondre à leurs besoins. »

