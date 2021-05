La nouvelle vice-présidente principale apporte son expertise en programmes et son leadership à une équipe axée sur le client

NEW YORK, 17 mai 2021 /CNW/ - NFP, un courtier et conseiller en assurance de premier plan qui offre des solutions d'assurance de dommages, d'avantages sociaux collectifs, de régime de retraite et d'assurance personnelle, a annoncé aujourd'hui que Suzy Pires s'est jointe à au groupe Solutions de risques complexes au Canada à titre de vice-présidente principale, Programmes.

Mme Pires compte plus de 23 ans d'expérience en gestion du risque. Avant d'entrer au service de NFP, elle a été vice-présidente principale et chef des programmes nationaux chez Willis Towers Watson et vice-présidente principale chez Marsh, deux sociétés établies à Toronto. En tant que membre du groupe Solutions de risques complexes, Mme Pires mettra à profit son expertise commerciale en matière de programmes et d'assurance de dommages pour faire progresser le travail d'équipe et apporter une valeur ajoutée aux clients de tous les secteurs qui font face à des risques complexes. Mme Pires relèvera de John Belyea, chef de l'exploitation à NFP au Canada.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mme Pires au sein de l'équipe, a déclaré M. Belyea. Son expertise en matière de programmes complétera les capacités existantes au sein du groupe Solutions de risques complexes. Nous mettons l'accent sur une croissance réfléchie et durable qui s'harmonise avec les besoins dynamiques de nos clients. Mme Pires et notre groupe Solutions de risques complexes en pleine croissance possèdent l'expertise spécialisée dont les clients ont besoin pour gérer les risques dans cet environnement. »

« NFP est devenue une destination attrayante pour les experts du secteur et j'ai hâte de contribuer à la valeur que nous offrons à nos clients et à l'essor de notre expansion sur le marché canadien, a déclaré Mme Pires. C'est une période stimulante et passionnante pour se joindre à cette équipe, améliorer les capacités du groupe Solutions de risques complexes et montrer aux clients ce que nous sommes en mesure de leur offrir. »

À propos de NFP

NFP est un courtier et conseiller en assurance de premier plan qui offre des services spécialisés d'assurance commerciale et personnelle, des solutions d'avantages sociaux collectifs, de retraite et des solutions individuelles par l'entremise de ses filiales et sociétés affiliées autorisées. NFP favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 750 employés au Canada et de plus de 6 000 employés à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies novatrices et à des relations durables avec des assureurs, fournisseurs et institutions financières hautement estimés. NFP est le cinquième courtier d'avantages sociaux en importance par revenu mondial (selon le Business Insurance), le 10e organisme d'assurance de dommages en importance (selon le Insurance Journal) et le 12e courtier d'assurance mondial en importance (selon le Best's Review).

Visitez le NFP.ca pour découvrir comment NFP permet aux clients d'atteindre leurs objectifs.

