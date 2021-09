Cette nouvelle recrue apporte son expertise et son leadership aux efforts juridiques et réglementaires déployés au Canada.

NEW YORK, le 20 septembre 2021 /CNW/ - Courtier d'assurance et consultant de premier plan offrant des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective, de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers, NFP a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Lesley Munk au poste de vice-présidente principale, avocate générale associée, pour les activités canadiennes de la Société. Se joignant à l'équipe de direction canadienne, Lesley Munk travaillera en étroite collaboration avec les dirigeants de la Société au Canada sur toutes les transactions et acquisitions, tout en s'efforçant d'atténuer les risques et de tirer le meilleur parti des possibilités au sein de ses diverses activités. Elle travaillera également en partenariat avec les dirigeants de NFP sur des initiatives juridiques et réglementaires tactiques axées sur le Canada.

Lesley Munk se joint à NFP après avoir travaillé pour RSA Canada, où elle a occupé divers postes au cours des neuf dernières années, dont le plus récent était celui de vice-présidente des services juridiques et avocate générale. Avant cela, elle a exercé le droit des affaires pour un cabinet juridique bien en vue à Toronto, qui se spécialise dans les fusions-acquisitions, l'investissement privé et les opérations en matière de services financiers. Elle apporte à NFP plus de 18 ans d'expérience dans le domaine juridique. Elle relèvera d'Evan Michael, vice-président directeur et avocat général de NFP.

Lesley Munk est titulaire d'un baccalauréat en droit (LL. B.) de l'Osgoode Hall Law School de l'Université York et d'un baccalauréat ès arts du Collège universitaire Huron de l'Université de Western Ontario.

« Nous sommes ravis d'accueillir Lesley au sein de l'équipe et de la voir diriger notre stratégie juridique au Canada, a déclaré Evan Michael. Elle possède les qualités qui nous sont chères chez NFP : une expérience et une intégrité exemplaires, une expertise spécialisée et une attention particulière au service à la clientèle. Elle sera une excellente partenaire dans le cadre de notre croissance continue au Canada. »

« Je suis ravie de rejoindre l'impressionnante équipe de direction de NFP au Canada, a confié Lesley. J'ai hâte de soutenir l'expansion sur le marché canadien tandis que NFP continue de former des partenariats et de procéder à des acquisitions stratégiques afin d'améliorer et de développer les solutions personnalisées que l'entreprise offre à ses clients. »

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance et un consultant de premier plan offrant des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective, de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées agréées. NFP contribue à la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 800 employés basés au Canada et de plus de 6 000 employés à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies innovantes et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières de premier ordre. NFP est le cinquième plus important courtier en avantages sociaux sur le plan du chiffre d'affaires mondial (Business Insurance), le dixième plus grand courtier en assurance IARD (Insurance Journal) et le treizième plus important courtier en assurances mondial (Best's Review).

Pour de plus amples renseignements, consultez le site NFP.ca.

