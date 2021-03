Un cadre expérimenté collaborera avec l'équipe dans le cadre d'une vision ambitieuse pour tirer parti des réussites, stimuler la croissance et accroître la valeur pour les clients.

NEW YORK, 1er mars 2021 /CNW/ - NFP, un courtier et consultant en assurance de premier plan qui offre des services d'assurance de dommages, d'avantages sociaux collectifs, de régime de retraite et des solutions individuelles, a annoncé aujourd'hui que John Haas s'est joint à l'entreprise à titre de président de NFP au Canada. À ce titre, M. Haas supervisera tous les aspects stratégiques et opérationnels des activités de NFP au Canada, en collaborant étroitement avec l'équipe de direction actuelle pour faire progresser la culture axée sur les employés de NFP et accroître la valeur pour les clients.

M. Haas était auparavant vice-président exécutif, risques d'entreprise au Canada et chef de la direction des ressources naturelles en Amérique du Nord pour Willis Towers Watson. Il compte plus de 30 ans d'expérience de travail couronnée de succès auprès de clients internationaux dans la mise en œuvre de stratégies de gestion des risques complexes. Avant de se joindre à Willis, M. Haas a occupé le poste de directeur général chez Integro Insurance Brokers, de directeur général chez Marsh Canada et de souscripteur de risques liés à la direction chez Chubb du Canada Compagnie d'Assurance.

M. Haas succède à Greg Padovani, qui est entré en fonction en juillet 2019 pendant que l'entreprise évaluait une stratégie de leadership à plus long terme. M. Padovani demeure membre de l'équipe de la haute direction dans un rôle axé sur les possibilités de croissance stratégique et la planification à long terme pour les activités de NFP au Canada.

M. Haas relèvera d'Ed O'Malley, vice-président directeur de NFP et chef du courtage et du conseil en assurance, et collaborera directement avec les membres suivants de l'équipe de direction existante afin d'accroître la valeur pour l'entreprise, les clients et les employés.

John Belyea, chef de l'exploitation

Tara Carruthers, dirigeante principale des finances

Greg Dunn, directeur général, Assurance des particuliers

Sally Hagan, directrice générale, Avantages sociaux collectifs

Dean Howard, directeur général, Avantages sociaux et retraite

Daryn McLean, directeur général, Produits commerciaux

Mandeep Singh, directeur général, Opérations d'assurance commerciale

Domenic Tesone, directeur général, Transport

Brian Timmis, directeur général, Groupe de clients privés

Mark Waxman, directeur général, Gestion de la vie et du patrimoine

« John est un excellent ajout à la famille NFP et à notre équipe exceptionnelle au Canada, a déclaré M. O'Malley. Sa vaste expérience, sa connaissance approfondie du marché canadien et sa conviction en ce que nous pouvons accomplir en tant qu'entreprise viendront compléter les efforts continus de notre équipe de direction établie et les résultats qu'elle a produits. Nous sommes engagés envers le marché canadien et nous faisons des investissements importants pour maximiser les répercussions pour nos intervenants. L'équipe est bien placée pour accroître notre capacité à aider les entreprises dans l'ensemble des secteurs, ainsi que les particuliers, à gérer les risques complexes grâce à une expertise spécialisée et à des solutions sur mesure. »

« Je suis ravi de me joindre à NFP et d'avoir l'occasion de faire partie d'une entreprise qui a un engagement aussi clair envers les gens, la croissance et la prestation des solutions ciblées dont les clients ont besoin pour gérer les risques, a déclaré M. Haas. La direction de NFP a établi de solides bases au Canada, avec notamment une expertise spécialisée, des relations approfondies et des personnes talentueuses. J'ai hâte de travailler avec tout le monde, de poursuivre sur notre lancée et d'améliorer nos résultats à l'échelle de l'entreprise. »

