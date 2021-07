Ces ajouts témoignent de la priorité de l'entreprise d'offrir une valeur plus stratégique et une expertise ciblée alors que les clients évoluent dans cet environnement dynamique

NEW YORK, le 29 juin 2021 /CNW/ - NFP, un important courtier d'assurance et consultant qui offre des solutions en matière d'assurance IARD, d'avantages sociaux collectifs, de régimes de retraite et pour clients particuliers, annonce aujourd'hui que Donna Holt et Lee Picher se sont joints au groupe Solutions de risques complexes (SRC) au Canada, à titre de premiers vice-présidents. Le groupe SRC fournit des solutions d'atténuation des risques par le biais de l'assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, de l'ingénierie des risques, de l'analytique et de captives d'assurance aux entreprises des secteurs de la foresterie, des mines, du pétrole et du gaz, de l'énergie et des services publics, de l'énergie renouvelable et du transport.

Madame Holt se spécialise dans la collaboration avec les clients des marchés ferroviaire, énergétique et minier pour parvenir à les aider à identifier et à gérer les risques complexes. Elle entre au service de NFP en provenance de Willis Towers Watson où elle occupait le poste de vice-présidente, Risque d'entreprise et courtage. Elle avait préalablement travaillé pour Jardine Lloyd Thompson. Comptant plus de 20 années d'expérience dans le domaine de l'assurance et de la gestion des risques, Donna détient le titre de Professionnel d'assurance agréé (PAA) au Canada et est titulaire d'une accréditation en gestion du risque au Canada (CRM).

« Nous sommes absolument ravis que Donna se joigne à notre équipe Solutions de risques complexes », a déclaré John Belyea, chef de l'exploitation. « Elle est très respectée dans l'industrie et elle adopte une approche axée sur le client dans tout ce qu'elle fait. L'étendue et la diversité de son expérience s'agissant d'aider les entreprises à gérer des risques complexes permettront de rehausser la valeur que nous offrons aux entreprises de l'ensemble du pays. »

Monsieur Picher entre au service de NFP après avoir occupé le poste de premier vice-président et de directeur de comptes chez Marsh Canada. Dans son nouveau rôle au sein de NFP, Lee agira à titre de conseiller auprès d'entreprises de différentes tailles dans les secteurs des mines, de la construction, du rail et du transport afin de les aider à faire face aux expositions et à se doter de solutions sur mesure conçues de manière à gérer et à atténuer les risques selon plusieurs axes de couverture. Lee possède le titre de courtier en assurance de dommages des entreprises délivré par l'Autorité des marchés financiers.

« Je suis ravi de travailler avec Lee au développement du groupe Solutions de risques complexes de NFP », a déclaré Evan Garner, directeur général. « L'ajout successif d'experts possédant une expérience significative dans des secteurs verticaux spécifiques est excellent pour la croissance de notre entreprise et encore plus bénéfique pour nos clients. Plus que jamais, les entreprises ont besoin de partenaires qui comprennent l'évolution de la complexité des risques divers et d'équipes qui peuvent les aider à cerner les défis, atténuer les risques complexes et continuer à mettre l'accent sur la croissance de leurs activités. »

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance et un consultant de premier plan offrant des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective, de retraite et des solutions pour particuliers par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées agréées. NFP contribue à la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 750 employés basés au Canada, de plus de 6 000 employés à travers le monde, d'investissements dans des technologies innovantes et de relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières de premier ordre. NFP est le cinquième plus important courtier en avantages sociaux en termes de chiffre d'affaires mondial (Business Insurance), le dixième plus grand courtier en assurance IARD (Insurance Journal) et le douzième plus important courtier en assurances mondial (Best's Review).

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site NFP.ca

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/945522/nfp_Logo.jpg

SOURCE NFP Corp.

Renseignements: Carl Alexoff, [email protected], http://NFP.ca

Liens connexes

http://NFP.ca