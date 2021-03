Un leader expérimenté en solutions de rechange en matière de gestion des risques se joint aux services spécialisés afin d'aider les entreprises à gérer les risques complexes

NEW YORK, 4 mars 2021 /CNW/ - NFP , un courtier d'assurance et conseiller de premier plan qui offre des solutions en matière de services d'assurance de dommages, d'avantages sociaux collectifs, de régime de retraite et des solutions individuelles, a annoncé aujourd'hui que Charles Christopher s'est joint au groupe Solutions de risques complexes au Canada à titre de vice-président principal et chef, Sociétés captives.

M. Christopher compte plus de 16 ans d'expérience dans l'industrie, et plus particulièrement dans les solutions de rechange en matière de risque. Son expertise comprend la détermination, la quantification et le financement des risques afin d'aider les clients à mieux comprendre le lien entre le risque et le capital. En tant que membre de l'équipe Assurance de dommages de NFP, M. Christopher se concentrera sur les sociétés captives et les solutions de rechange en matière de risque, et relèvera de John Belyea, chef de l'exploitation de NFP au Canada.

« Le fait d'être une destination pour les experts les plus spécialisés est un élément important de notre stratégie commerciale spécialisée, a déclaré Henry Lombardi, vice-président directeur et chef de la division Assurance de dommages de NFP. Nous savons que les clients ont besoin d'une expertise ciblée, de créativité et d'un accès au marché pour gérer efficacement leurs risques les plus complexes. L'ajout de leaders comme Charles nous aide à répondre aux besoins des clients dans un environnement de plus en plus instable et complexe pour de nombreuses industries. »

« NFP est une entreprise qui se démarque sur le marché en investissant dans une expertise spécialisée à un moment où les entreprises en ont plus que jamais besoin, a déclaré M. Christopher. Le groupe Solutions de risques complexes s'engage à comprendre les défis et les objectifs de chaque client, à réfléchir de façon créative au risque et à élaborer des offres personnalisées. Je suis emballé de faire partie de l'équipe et d'avoir l'occasion d'accroître la valeur que nous offrons aux clients et de stimuler la croissance globale. »

NFP est un courtier et un conseiller en assurance de premier plan qui offre des services spécialisés d'assurance commerciale et personnelle, des solutions d'avantages sociaux collectifs, de retraite et des solutions individuelles par l'entremise de ses filiales et sociétés affiliées autorisées. NFP favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 750 employés au Canada, de plus de 5 800 employés à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies novatrices et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement qualifiés. NFP est le cinquième courtier d'avantages sociaux en importance par revenu mondial (assurance commerciale), le 10e organisme d'assurance de dommages en importance (Insurance Journal) et le 12e courtier d'assurance mondial en importance (Best's Review).

