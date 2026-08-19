Next Level Aviation® nomme Mike Fleener au poste de vice-président principal des ventes mondiales

DANIA BEACH, Floride, 19 août 2026 /CNW/ - Next Level Aviation® (NLA) , un chef de file de la distribution mondiale de pièces d'occasion en état de service (USM) pour tous les avions commerciaux Boeing et Airbus et les plateformes de moteurs à réaction associées, vient de nommer Michael Fleener au poste de vice-président principal des ventes mondiales.

Diplômé de l'United States Military Academy, ancien officier de l'armée et pilote d'hélicoptères d'attaque Apache qui compte plus de 20 ans d'expérience dans le marché secondaire de l'aviation commerciale, M. Fleener apporte à Next Level Aviation® une expérience considérable en matière de leadership, de vente, d'exploitation et de chaîne d'approvisionnement. Tout au long de sa carrière, M. Fleener a occupé divers postes pour bon nombre des plus grandes entreprises du marché secondaire de l'aviation commerciale, y compris un équipementier.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mike mettra à profit son expérience en leadership pour diriger, gérer, développer et développer l'équipe mondiale des ventes de Next Level Aviation afin de renforcer les activités d'USM au cours des prochaines années. Il travaillera également en étroite collaboration avec le vice-président principal du développement des affaires mondiales, Clive Rankin, pour élargir la clientèle mondiale de Next Level Aviation.

Jack Gordon, chef de la direction de Next Level Aviation®, déclare : « Nous sommes heureux d'accueillir Mike Fleener en tant que vice-président principal des ventes mondiales de Next Level Aviation® ». Et Gordon d'ajouter : « Après 20 ans dans le marché secondaire de l'aviation commerciale, Mike comprend les besoins relatifs aux USM et la façon d'élaborer la proposition de valeur de NLA pour nos clients cibles des compagnies aériennes, des sociétés de location, des MRO et des OEM. Son approche analytique, sa volonté d'encadrer notre équipe de vente et son expérience dans la production de résultats dans des environnements opérationnels dynamiques sont exactement ce dont Next Level Aviation® a besoin pour contribuer à la prochaine étape de la croissance de l'entreprise ».

Mike Fleener, vice-président principal des ventes mondiales, déclare : « Je suis ravi de me joindre à Next Level Aviation® à une étape aussi importante de la croissance de l'entreprise. NLA s'est forgé une réputation irréprochable en matière de service à la clientèle, d'expertise sectorielle et d'offre de solutions USM de grande qualité à sa clientèle mondiale. Je me réjouis à l'idée de travailler avec toute l'équipe NLA pour approfondir nos relations avec nos clients à l'échelle mondiale, développer notre talentueuse équipe des ventes et créer une valeur pérenne pour nos clients et nos partenaires commerciaux ».

À propos de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® est un fournisseur accrédité ASA-100 et conforme à la circulaire consultative 00-56B de la FAA, qui maintient en stock des pièces d'occasion en état de service (USM) pour avions commerciaux et moteurs à réaction, couvrant l'ensemble des plateformes aéronautiques Boeing et Airbus ainsi que les moteurs à réaction connexes. Next Level Aviation® se concentre plus particulièrement sur le stockage de matériels d'occasion révisés (USM) pour les familles d'appareils Boeing 737 et Airbus A320, ainsi que pour les moteurs à réaction correspondants, qui représentent actuellement environ 65 % de la flotte commerciale mondiale. Fondée en mars 2013 par Jack Gordon, Next Level Aviation® est devenue l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériels d'occasion révisés pour avions commerciaux et moteurs à réaction. www.nextlevelaviation.net

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SOURCE Next Level Aviation

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