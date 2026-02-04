DANIA BEACH, Floride, 4 février 2026 /CNW/ - Next Level Aviation® (NLA) , un chef de file de la distribution mondiale de matériaux de réemploi pour tous les avions commerciaux Boeing et Airbus ainsi que les plateformes de moteurs à réaction associées, a nommé Louis (Lou) Kucia au poste de vice-président chargé de l'approvisionnement. M. Kucia, qui détient une licence active de la Federal Aviation Administration (Administration de l'aviation civile des États-Unis - FAA) valable pour les cellules et les groupes motopropulseurs (licence A & P), possède 20 ans d'expérience dans les gammes de produits de Boeing et d'Airbus ainsi que les achats connexes sur le marché secondaire.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Lou sera responsable de toutes les activités d'achat de matériaux de réemploi pour approvisionner l'entrepôt de Next Level Aviation en Floride, ainsi que de l'expansion de la base de fournisseurs de l'entreprise et de la constitution d'une équipe d'acheteurs continuant sous sa direction à alimenter l'impressionnante trajectoire de croissance de Next Level Aviation.

Jack Gordon, fondateur, président et chef de la direction de Next Level Aviation®, a commenté : « Nous sommes très heureux de voir Lou rejoindre notre équipe en qualité de nouveau vice-président chargé de l'approvisionnement. Dans les premières années de Next Level Aviation®, nous avons conclu avec Lou des accords sur les matériaux de réemploi représentant des millions de dollars, alors qu'il s'occupait du versant opposé des transactions chez l'un de ses anciens employeurs. Nous sommes donc ravis de pouvoir enfin le compter dans notre équipe et de profiter de ses formidables compétences en analyse et en négociation pour faire croître notre entreprise. »

Louis Kucia, vice-président chargé de l'approvisionnement, a déclaré : « J'ai le plaisir de travailler avec Next Level Aviation depuis le jour de son lancement. Avec Next Level Aviation comme partenaire commercial privilégié sur le marché secondaire du secteur, j'ai été au premier rang pour en observer la réussite ces 13 dernières années, et intégrer l'équipe aujourd'hui me donne l'impression d'entrer dans une aventure grandiose qui a déjà commencé. Restez à l'écoute! »

À propos de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® est un fournisseur accrédité ASA-100 et conforme à la circulaire d'information 00-56B de la FAA, qui stocke des matériaux de réemploi destinés aux avions commerciaux/moteurs à réaction pour toutes les plateformes d'avions Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Next Level Aviation® se concentre plus particulièrement sur le stockage de matériaux de réemploi pour les familles d'avions Boeing 737 et Airbus A320 ainsi que les moteurs à réaction associés, qui représentent actuellement environ 65 % du parc aérien commercial mondial. Fondée en mars 2013 par Jack Gordon, la société Next Level Aviation® est devenue l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériaux de réemploi pour les avions commerciaux/moteurs à réaction. www.nextlevelaviation.net

Pour obtenir de plus amples renseignements ou demander des images supplémentaires, veuillez écrire à l'adresse [email protected].

