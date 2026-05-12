DANIA BEACH, Floride, le 12 mai 2026 /CNW/ - Next Level Aviation ® (NLA) , un chef de file de la distribution mondiale de matériel d'entretien usagé (USM) pour tous les avions commerciaux Boeing et Airbus et les plateformes de moteurs à réaction associées, a nommé Clive Rankin au poste de vice-président principal chargé du développement commercial mondial. M. Rankin apporte à Next Level Aviation® une solide expertise du marché de l'après-vente ainsi qu'un parcours reconnu en matière de leadership. Il possède 30 années d'expérience internationale en aviation commerciale dans les domaines de la MRO moteurs, de la location-vente, de la gestion d'actifs et des opérations liées aux groupes motopropulseurs.

Jusqu'à tout récemment, M. Rankin était chef des programmes de moteurs pour une entreprise d'après-vente dans l'aviation commerciale en Europe de l'Est. Avant cela, il était directeur des ventes dans les services de révision de moteurs de l'une des plus grandes entreprises de révision de moteurs à réaction au monde. Plus tôt dans sa carrière, il a acquis une vaste expérience technique pratique et une solide expertise au sein des ateliers moteurs de grandes compagnies aériennes et d'équipementiers, en tant que mécanicien A&P et ingénieur.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Rankin mettra à profit ses relations existantes et en facilitera de nouvelles dans l'industrie afin d'élargir considérablement les activités de distribution USM de Next Level Aviation, tant du côté des achats que des ventes de NLA.

Jack Gordon, chef de la direction de Next Level Aviation®, a déclaré : « Nous sommes ravis de l'arrivée de Clive Rankin au poste de vice-président principal en charge du développement des affaires mondiales chez Next Level Aviation®. »

« Après 30 ans dans le marché secondaire de l'aviation commerciale, en plus d'accumuler de vastes connaissances techniques et du marché sur diverses plateformes d'avions commerciaux et de moteurs à réaction, il s'est bâti une réputation personnelle incroyable et un carnet d'adresses de contacts dans l'industrie que nous comptons exploiter ensemble pour contribuer à la croissance des activités de Next Level Aviation au cours des prochaines années », poursuit M. Gordon.

Clive Rankin, vice-président principal en charge du développement des affaires mondiales, a déclaré : « Next Level Aviation suit une trajectoire de croissance impressionnante, et je suis ravi d'être engagé à ce moment-ci pour contribuer à la croissance de l'entreprise à l'échelle mondiale. En travaillant avec Jack, qui possède une vaste expérience en leadership et dans l'industrie, et avec le reste de l'équipe de NLA, je sais qu'ensemble nous serons en mesure d'atteindre les objectifs de croissance ambitieux qui ont été fixés pour les années à venir. »

À propos de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® est un fournisseur accrédité ASA-100 et conforme à la circulaire consultative 00-56B de la FAA, qui stocke du matériel d'entretien usagé (USM) pour les avions commerciaux et les moteurs à réaction pour toutes les plateformes d'avions Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Next Level Aviation® se concentre plus particulièrement sur le stockage d'USM pour les familles d'avions Boeing 737 et Airbus A320 et leurs moteurs à réaction associés, qui représentent actuellement environ 65 % de la flotte commerciale mondiale. Fondée en mars 2013 par Jack Gordon, Next Level Aviation® est devenue l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériel d'entretien usagé pour les avions commerciaux et les moteurs à réaction. www.nextlevelaviation.net

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SOURCE Next Level Aviation

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