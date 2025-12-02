La facilité de crédit pour fonds de roulement accru est passée à 75 millions de dollars aux États-Unis, avec 5 millions de dollars supplémentaires pour Next Level Aviation-Ireland, Ltd.

DANIA BEACH, Floride et DUBLIN, 2 décembre 2025 /CNW/ - Next Level Aviation® (NLA), un chef de file de la distribution mondiale de matériel usagé utilisable pour les avions commerciaux Boeing et Airbus et les plateformes connexes de moteurs à réaction, a obtenu une augmentation de sa facilité de crédit renouvelable auprès de PNC Bank pour la société mère américaine, qui passe de 50 à 75 millions de dollars, ainsi qu'une facilité de crédit supplémentaire de 5 millions de dollars pour la filiale irlandaise Next Level Aviation-Ireland, Ltd (NLAI). Les deux facilités de crédit pourront être accrues au fil du temps selon l'expansion de NLA et de NLAI.

Cette facilité de crédit de fonds de roulement accru permettra à Next Level Aviation® d'augmenter les stocks de matériel usagé utilisable, de continuer à étendre son empreinte géographique et de soutenir la diversification de NLA dans d'autres secteurs d'activité complémentaires.

Jack Gordon, président et chef de la direction de Next Level Aviation®, a déclaré ceci : « Nous sommes très heureux que PNC Bank, l'une des plus grandes institutions financières diversifiées des États-Unis, ait confiance dans le modèle d'affaires mondial, l'équipe de gestion et le rendement financier de Next Level Aviation pour accroître notre accès total à du crédit appuyé sur des actifs de 60 % en moins d'un an de collaboration, en plus de procurer à notre filiale irlandaise, Next Level Aviation-Ireland, Ltd., sa première facilité de crédit renouvelable. Nous tenons encore à remercier l'équipe Crédit aux entreprises de PNC pour sa commercialité et son approche axée sur le client et les solutions dans le cadre de notre partenariat. »

Ray Fernandez-Andes, chef des finances de Next Level, a affirmé : « Alors que nous continuons de croître, la nature mondiale des activités de Next Level Aviation présente à la fois des défis et des occasions uniques. L'équipe Crédit aux entreprises de PNC a pris le temps de comprendre tout cela et a mis au point des solutions bancaires qui permettent à Next Level Aviation® de continuer à prospérer sur le marché secondaire de l'aviation commerciale. »

À PROPOS DE NEXT LEVEL AVIATION®

Next Level Aviation® est un fournisseur accrédité en vertu de la norme A-100 et conforme à la circulaire d'information 00-56B de la FAA qui entrepose du matériel usagé utilisable pour toutes les familles d'aéronefs Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Next Level Aviation® se spécialise dans l'entreposage de matériel usagé utilisable pour les familles d'aéronefs Boeing 737 et Airbus A320 et leurs moteurs à réaction associés, qui représentent actuellement environ 70 % de la flotte mondiale d'aéronefs commerciaux. Fondée en mars 2013 par Jack Gordon, Mike Dreyer et Matt Dreyer, Next Level Aviation® est devenue un fournisseur mondial de premier plan de matériel usagé utilisable pour les moteurs d'aéronefs et d'avions à réaction commerciaux. www.nextlevelaviation.net

