DANIA BEACH, Floride, 2 octobre 2025 /CNW/ - Next Level Aviation® (NLA) , un chef de file de la distribution mondiale d'équipements de réemploi (USM) pour tous les avions commerciaux Boeing et Airbus et les plateformes de moteurs à réaction associées, a nommé Danny Budding au poste de vice-président principal des ventes mondiales. M. Budding apporte à Next Level Aviation® une expertise approfondie du marché secondaire et une feuille de route en matière de leadership. Il possède plus de 37 ans d'expérience dans l'aviation commerciale dans les domaines de l'ingénierie, de la maintenance et du fret. Il a occupé la majeure partie de sa carrière chez KLM Royal Dutch Airlines au sein de la division Ingénierie et Maintenance, où il a occupé divers postes à responsabilités croissantes, notamment à titre de directeur du négoce de pièces depuis 2018.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Budding travaillera en étroite collaboration avec Mike Dreyer, vice-président exécutif des ventes et de l'approvisionnement, afin de gérer les activités mondiales de vente et d'achat de la NLA pour accroître sensiblement l'activité au cours des prochaines années.

Mike Dreyer, vice-président principal, ventes et approvisionnement, Next Level Aviation®, déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir Danny dans l'équipe. Son leadership, sa carrière irréprochable et sa connaissance des produits sont un atout majeur pour Next Level Aviation. »

Danny Budding, vice-président principal, ventes mondiales, déclare : « L'industrie de l'aviation regorge d'opportunités, et je me réjouis d'entamer ce nouveau chapitre avec Next Level Aviation® pour renouveler l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation, du travail d'équipe et de l'excellence. Ensemble, nous atteindrons de nouveaux sommets ».

À propos de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® est un fournisseur accrédité ASA-100 et conforme à la circulaire d'information 00-56B de la FAA qui stocke des équipements de réemploi (USM) d'avions commerciaux et de moteurs à réaction pour toutes les plateformes d'avions Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Next Level Aviation® se concentre plus particulièrement sur le stockage d'USM pour les familles d'avions Boeing 737 et Airbus A320 et leurs moteurs à réaction associés, qui représentent actuellement environ 65 % de la flotte commerciale mondiale. Fondée en mars 2013 par Jack Gordon, Mike Dreyer et Matt Dreyer, Next Level Aviation® est devenu un fournisseur mondial de premier plan d'équipements de réemploi pour les avions commerciaux et les moteurs à réaction. www.nextlevelaviation.net

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2367849/Next_Level_Aviation_Logo.jpg

SOURCE Next Level Aviation

CONTACT : Morgan Eddy, Tél : +1-561-699-3870, Email : [email protected]