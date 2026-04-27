Nexans renforce significativement sa présence sur le secteur stratégique et attractif des systèmes de câbles basse tension aux États-Unis grâce à l'acquisition de Republic Wire, un actif de qualité disposant d'un réseau commercial national bien établi

La transaction renforce l'empreinte nord-américaine existante de Nexans et crée une plateforme de croissance de premier plan sur le continent américain

PARIS, le 27 avril 2026 /CNW/ - Nexans annonce aujourd'hui avoir signé un accord en vue de l'acquisition de 100 % du capital de Republic Wire, Inc. (« Republic Wire »), fabricant américain reconnu de produits en fil de cuivre et d'aluminium basse tension, dont le siège est situé à Cincinnati dans l'Ohio.

Entreprise familiale fondée en 1982, Republic Wire est un fabricant reconnu dans le marché des systèmes de câbles basse tension, au service des distributeurs de matériel électrique, des opérateurs réseaux et des collectivités aux États-Unis et au Canada. Sur les douze derniers mois à fin février 2026, Republic Wire a réalisé un chiffre d'affaires courant d'environ 5201,2 millions d'euros. La société exploite une plateforme industrielle entièrement équipée comprenant une usine de fabrication de

32 500 m² dotée d'un haut niveau d'automatisation, ainsi qu'un entrepôt et centre de distribution de

30 000 m² récemment achevé. Republic Wire emploie plus de 200 collaborateurs hautement qualifiés et a récemment finalisé un important programme d'extension qui sera pleinement opérationnel d'ici la fin d'année 2026, augmentant sa capacité de production d'environ 30 %.

Logique stratégique

L'acquisition de Republic Wire constitue une étape importante dans la stratégie de Nexans visant à étendre son empreinte géographique aux États-Unis, l'un des marchés les plus dynamiques au monde pour les câbles basse et moyenne tension. L'industrie américaine de la basse tension, estimée à environ 12 milliards d'euros3, est principalement portée par une demande soutenue dans les secteurs résidentiel et commercial ainsi que par l'expansion des datacenters.

L'acquisition de Republic Wire s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Nexans et permettra au

Groupe :

D'établir une plateforme de fabrication et de distribution d'envergure dans un territoire américain en forte croissance, en complément de l'acquisition récente d'Electro Cables au Canada ;

D'accéder aux canaux résidentiels et commerciaux grâce au solide réseau d'agents commerciaux et de distributeurs de Republic Wire, en s'appuyant sur les relations éprouvées de Nexans avec ses distributeurs à l'international et en tirant parti du portefeuille élargi et complémentaire de produits de Nexans pour pénétrer de nouveaux segments à forte croissance, notamment les datacenters ;

; De constituer une plateforme de croissance organique et externe future à travers les États-Unis, permettant au Groupe de bénéficier de la croissance structurelle de la région à travers

le cycle ; et

le cycle ; et De générer environ 23 millions d'euros4 de synergies en régime de croisière d'ici trois ans, portées par des opportunités commerciales de cross-selling via le déploiement de l'offre complète de Nexans en moyenne tension et solutions de réseaux, des synergies technologiques via l'application des technologies industrielles propriétaires de Nexans, ainsi que des synergies industrielles (achats, mutualisation industrielle et gains d'efficacité).

Éléments financiers clés

La transaction représente une valeur d'entreprise totale d'environ 680 millions d'euros4,5, assortie d'un complément de prix pouvant atteindre 43 millions d'euros4 payable en 2028 sur la base des performances jusqu'à fin 2027. L'équipe de direction actuelle, menée par Ron et Jeremy Rosenbeck, reste en place et continuera à piloter la performance de l'entreprise.

Aux termes de la transaction, les multiples de la valeur d'entreprise6 sont de 10,3x l'EBITDA ajusté5 2027E avant synergies et de 7,6x après synergies en régime de croisière. La structure de la transaction pourrait également générer, dans la durée, des avantages fiscaux pour Nexans.

La transaction sera financée par une combinaison de dette et de trésorerie disponible au bilan. Sur une base pro forma, le ratio Dette Nette sur EBITDA ajusté 2025 de Nexans devrait atteindre environ 1,2x, puis revenir confortablement en dessous de 1,0x d'ici fin 2028 grâce à un désendettement rapide, conformément à notre politique financière disciplinée.

La transaction devrait être immédiatement relutive pour le bénéfice par action avant synergies7. Les synergies devraient atteindre leur plein régime sur trois ans, à hauteur d'environ 23 millions d'euros4, dont environ 50 % réalisés dès la première année. Les coûts de mise en œuvre sont estimés à environ 23 millions d'euros4.

Calendrier et Approbations

La clôture de la transaction est prévue au début du troisième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires applicables et des autres conditions usuelles de réalisation.

À l'issue de la transaction, l'équipe de direction de Republic Wire continuera de diriger l'entreprise, soutenue par une structure de complément de prix conçue pour assurer l'alignement des intérêts et une transition d'actionnariat réussie.

Nexans entend maintenir les opérations de Republic Wire sur ses sites actuels de l'Ohio et tirer parti de la plateforme combinée pour soutenir ses activités aux États-Unis.

Julien Hueber, Directeur Général de Nexans, a déclaré : « L'acquisition de Republic Wire marque un tournant majeur dans la trajectoire de Nexans pour s'imposer comme un pure player de référence de l'électrification. Les États-Unis représentent la plus grande opportunité de croissance dans le marché du câble basse et moyenne tension, au sein d'un segment premium où la qualité et la fiabilité tirent les ventes. Republic Wire nous apporte la plateforme à grande échelle, les relations clients et la crédibilité opérationnelle dont nous avons besoin pour rivaliser et l'emporter sur ce marché très dynamique. Combinée à notre acquisition complémentaire récente d'Electro Cables au Canada, nous bâtissons une entreprise nord-américaine intégrée, qui élargit notre empreinte industrielle sur le continent américain et renforce notre positionnement sur des segments à forte croissance tels que les datacenters, et qui constituera un moteur de croissance pour le Groupe pour les années à venir. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Republic Wire et nous nous réjouissons de créer ensemble de la valeur. »

Tim King, Directeur Général Amérique du Nord de Nexans, a déclaré : « L'acquisition de Republic Wire constitue une étape stratégique majeure, qui renforce significativement notre position sur le marché nord-américain. Marque hautement respectée et reconnue de longue date pour sa qualité d'exception et son orientation client, Republic Wire apporte une forte connaissance de son marché, un vaste réseau commercial ainsi qu'une solide assise industrielle, qui améliorent significativement notre capacité à servir nos clients et partenaires. »

Ron Rosenbeck, Directeur Général de Republic Wire, a déclaré : « Republic Wire a toujours été bien plus qu'une entreprise pour notre famille -- c'est un héritage bâti sur le travail, la loyauté et un profond sens des responsabilités envers nos clients et envers celles et ceux qui ont choisi de construire leur carrière ici. En Nexans, j'ai trouvé un partenaire qui partage ces valeurs, et non un simple acquéreur. Je suis profondément rassuré de savoir que la culture de respect, de dévouement et d'exigence qualité que nous avons mis tant de soin à bâtir sera entre de bonnes mains alors que nous avançons ensemble. Mon équipe de direction et moi-même resterons activement impliqués à l'avenir, et je ne pourrais être plus fier de ce que nous avons construit ensemble, ni plus enthousiaste à l'idée de ce que ce partenariat représentera pour toutes celles et ceux qui considèrent Republic Wire comme leur maison. »

Conseils

PJT Partners agit en tant que conseil financier exclusif de Nexans ; White & Case LLP agit en tant que conseil juridique.

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l'électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone.

Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable. Fort de plus de 140 ans d'histoire, Nexans s'appuie sur trois activités principales -- PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect -- pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l'Environnement, l'Économie et l'Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d'être.

Présent dans 41 pays, Nexans compte 25 700 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires standard de 6,1 milliards d'euros en 2025. Nexans s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, en ligne avec l'initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l'énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

www.nexans.com | #ElectrifyTheFuture

À propos de Republic Wire

Republic Wire, Inc. est un fabricant américain de produits en fil de cuivre et d'aluminium basse tension, dont le siège est situé à Cincinnati, dans l'Ohio. Fondée en 1982, la société approvisionne les distributeurs de matériel électrique, les opérateurs réseaux et les collectivités aux États-Unis et au Canada depuis son unique site de fabrication et de distribution, entièrement équipé. La gamme de produits de Republic Wire comprend du fil de cuivre nu, des câbles isolés pour le bâtiment et des fils gainés résistants aux intempéries, au service des secteurs résidentiel, commercial et industriel. La société emploie plus de 200 personnes et distribue ses produits via un réseau national de 18 agences commerciales.

Contacts:

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives soumises à divers risques et incertitudes, prévisibles ou non, susceptibles d'avoir un impact significatif sur la performance future de la Société. Les lecteurs sont également invités à consulter le site internet du Groupe, où ils peuvent accéder et télécharger le Document d'Enregistrement Universel de Nexans, qui comprend une description des facteurs de risque du Groupe.

NB : tout écart éventuel est dû aux arrondis.

1 Taux de change USD/EUR de 0,86.

2 Conformément aux normes US GAAP.

3 Étude de marché Roland Berger, février 2026.

4 Taux de change USD/EUR de 0,86.

5 Conformément aux normes US GAAP.

6 Avant complément de prix.

7 Avant amortissement des incorporels et des coûts de mise en œuvre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2966560/Nexans_Logo.jpg

SOURCE Nexans