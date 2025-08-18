WUHU, Chine, 18 août 2025 /CNW/ -- La marque de véhicules à énergie nouvelle (NEV) de Chery Group, LEPAS, a fait ses débuts impressionnants à l'étranger avec son nouveau modèle L8. Grâce à sa pedigree « Positive New Energy », le L8 intègre la matrice technologique mondiale et la philosophie de développement à long terme de Chery Group, alliant une innovation de pointe à une esthétique raffinée pour établir une nouvelle référence pour les expériences de conduite sophistiquées.

NEV Dark Horse! LEPAS L8 façonne l’esthétique de la conduite sophistiquée avec un ADN technologique (PRNewsfoto/Chery Group)

Chery Group, l'un des premiers pionniers de la technologie hybride en Chine, accélère sa transition vers le secteur NEV. Soutenue par ses trois piliers principaux - la maîtrise de la technologie de base dans toute la chaîne, les normes de sécurité au premier plan et un écosystème mondial ouvert - Chery fournit des véhicules qui excellent en matière d'efficacité, de performance, d'intelligence, de sécurité et de capacité hors route.

En juillet 2025, Chery comptait plus de 17,18 millions d'utilisateurs dans le monde, dont plus de 5,17 millions à l'étranger. De janvier à juillet, le Groupe a vendu 424 737 VEN, soit une augmentation de 87,7 % par rapport à l'année précédente, ce qui le classe parmi les fabricants de NEV dont la croissance est la plus rapide. Les exportations de juillet ont atteint 119 090 unités (en hausse de 31,9 % sur 12 mois), les modèles hybrides affichant une forte croissance.

Né de l'héritage profond de Chery en matière de recherche et développement, le LEPAS L8 est construit sur une plateforme NEV dédiée et représente une nouvelle référence en matière de développement à venir. Son système super hybride offre une efficacité thermique de 44,5 %, une consommation de carburant de 4,2 L/100 km en mode batterie appauvrie et une autonomie combinée supérieure à 1 400 km, ce qui permet d'atteindre un « triangle de performance » en matière d'efficacité, d'endurance et de puissance. Même en mode sans consommation de carburant, le système climatique du L8 fonctionne pendant 4 heures, maintenant le confort du poste de pilotage sans compromis.

Reflétant la philosophie « Positive New Energy », la conception du L8 allie efficacité aérodynamique et esthétique moderne. Les poignées de porte semi-encastrables réduisent la traînée et améliorent sa conception avant-gardiste. Inspiré par « l'esthétique léopard », le L8 combine agilité et force avec des phares verticaux et des contours fluides pour créer un profil saisissant.

À l'intérieur, le L8 adopte le concept d'entraînement sophistiqué, transformant le poste de pilotage en un « troisième espace raffiné ». D'une longueur de 4 688 mm et d'une empattement de 2 800 mm, il cible le marché des VUS grand public. Un poste de pilotage enveloppant, une interface propre et un système d'interaction intelligent offrent un luxe minimaliste. Les sièges ergonomiques et la technologie intelligente améliorent le confort et la convivialité, ce qui est idéal pour la vie quotidienne et les voyages.

Sur le marché NEV d'aujourd'hui, le L8 démontre qu'une expérience NEV vraiment haut de gamme consiste à comprendre les besoins des utilisateurs et l'innovation, incarnant la philosophie « Positive New Energy » de Chery.

