Neuvième édition du Prix À part entière : l'Office des personnes handicapées du Québec dévoile le nom des finalistes dans la catégorie « Municipalités, MRC et autres communautés »

DRUMMONDVILLE, QC, le 6 juin 2025 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec a dévoilé, lors d'un événement sur ses réseaux sociaux ce matin, le nom des finalistes du Prix À part entière 2025. Chacun de ces finalistes peut maintenant aspirer au titre de lauréate ou lauréat du Prix.

Voici la liste des finalistes de la catégorie « Municipalités, MRC et autres communautés ».

Ville de Québec - Un engagement pour une mobilité équitable

Capitale-Nationale

La Ville de Québec souhaite construire une communauté plus solidaire. En collaboration avec le Réseau de transport de la Capitale, elle a lancé, en 2023, le Programme ÉquiMobilité. Il s'agit d'une mesure qui vise à réduire les inégalités sociales liées au transport. Ce programme permet aux personnes à faible revenu, y compris les usagers du transport adapté, de bénéficier d'un tarif réduit pour se déplacer.

ÉquiMobilité facilite l'accès au transport à un plus large public par ses solutions numériques accessibles et ses communications simplifiées. Plus de 14 000 personnes y sont déjà inscrites. Cette initiative prouve qu'un transport abordable peut améliorer le quotidien d'une grande partie de la population.

La Ville de Québec fait ainsi un pas important vers une société plus inclusive dans laquelle les personnes handicapées peuvent contribuer activement à la société.

Ville de Granby - Une bibliothèque ouverte à toutes les différences

Estrie

La bibliothèque municipale de la Ville de Granby ouvre ses portes, une fois par mois, en dehors des heures normales. Ce moment est réservé aux personnes ayant des besoins particuliers et à leur famille. L'ambiance est calme et sans bruit. Chacun peut explorer les livres à son rythme ou écouter une histoire sans craindre de déranger.

Ce projet inspirant s'intitule La Bulle. Les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme, une incapacité intellectuelle, motrice ou un syndrome de Gilles de la Tourette, sont les bienvenues. C'est un moment unique qui aide les familles à se sentir à l'aise.

Avec La Bulle, la bibliothèque de Granby réduit les obstacles. Elle permet à plus de personnes de participer à la vie culturelle. Elle fait de la bibliothèque un vrai lieu d'accueil. Un endroit où tout le monde est respecté et accueilli avec bienveillance.

Ville de Saint-Eustache - Adapter son milieu pour valoriser les talents

Laurentides

La Ville de Saint-Eustache travaille avec l'organisme La Libellule pour offrir des emplois valorisants à des adultes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Au départ, ces emplois concernaient surtout des tâches d'appariteurs lors d'événements. Le projet a ensuite évolué pour inclure un service de conciergerie à la Maison du citoyen.

Soutenu par le syndicat et plusieurs services municipaux, ce projet aide à briser les préjugés. Il reconnaît les employés handicapés comme des professionnels. Il favorise aussi leur épanouissement en leur offrant un environnement de travail adapté et un accompagnement régulier.

Par cette démarche, la Ville de Saint-Eustache démontre qu'elle s'engage concrètement pour l'égalité des chances. Elle fait de son milieu de travail un modèle d'ouverture et de respect.

Ville de Laval - Un centre aquatique qui accueille tout le monde

Laval

Le nouveau centre aquatique de la Ville de Laval est pensé pour être accessible à toute la population. Allant au-delà des normes d'accessibilité en vigueur, les responsables du projet ont consulté des experts, des organismes et des personnes handicapées.

Grâce à leur contribution, le centre est mieux adapté. Il propose maintenant un lève-personne sur rail à quatre voies et une signalisation en braille et en pictogrammes. Le personnel du centre aquatique a également reçu une formation sur l'accueil inclusif, animée en partie par des personnes handicapées.

Avec ce projet, la Ville de Laval montre qu'elle a à cœur le bien-être de tous ses citoyens et citoyennes. Elle prend des moyens concrets pour que chacun se sente le bienvenu et à sa place, peu importe sa situation.

Municipalité du Canton de Hope - Des estrades adaptées aux fauteuils roulants

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le Canton de Hope, en Gaspésie, compte un peu plus de 600 habitants. Malgré sa petite taille, la municipalité a fait de l'accessibilité une priorité. Les bureaux municipaux et la salle communautaire ont été rénovés. Des rampes d'accès, des toilettes adaptées et un sentier avec des bancs ont été ajoutés.

Mais le projet qui retient l'attention, c'est la création de nouvelles estrades donnant sur le terrain de balle molle. Ces dernières ont été pensées pour que les personnes se déplaçant en fauteuil roulant puissent participer aux activités avec leurs proches. Ces estrades adaptées ont été réalisées avec l'aide d'un designer local, en collaboration avec le conseil municipal.

Ce projet démontre que, même avec peu de moyens, une petite communauté peut faire une grande différence. Le Canton de Hope prouve que rendre un milieu inclusif, c'est à la portée de toutes et tous.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec. Le porte-parole du Prix est l'auteur et producteur Stéphane Laporte. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est de nouveau partenaire de l'événement.





Un total de 35 000 $ en bourses, de même qu'un trophée en bronze, seront remis aux lauréates et lauréats des cinq différentes catégories du Prix À part entière : Individus (10 000 $);



Organismes à but non lucratif (10 000 $);



Municipalités, MRC et autres communautés (5 000 $);



Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative (5 000 $);



Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées (5 000 $).



