Neuf projets pour transformer les quartiers Guybourg et Haig-Beauclerk : le FIL en action pour une troisième année

MONTRÉAL, le 17 avril 2025 /CNW/ - Pour une troisième année consécutive, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et PME MTL Centre-Est annoncent avec fierté les neuf projets qui verront le jour dans les quartiers Guybourg et Haig-Beauclerk dès le mois de mai grâce au Fonds d'initiatives locales (FIL).

« Les neuf projets dévoilés aujourd'hui s'ajoutent aux projets de qualité mis en œuvre lors des éditions précédentes, dont l'impact sur la collectivité est aussi grand que positif! L'intérêt et la volonté renouvelés des partenaires financiers du FIL témoignent également de l'ancrage local des entreprises du milieu pour créer un milieu de vie convivial pour les gens qui habitent et travaillent dans le secteur. », affirme Alia Hassan-Cournol, conseillère de Ville pour le district de Maisonneuve-Longue-Pointe et membre du comité exécutif.

Une vague de participation inspirante

Avec un nombre record de projets déposés, cette édition du FIL confirme que le besoin de rassembler, d'améliorer les milieux de vie et de bâtir des ponts entre les résident(e)s et les entreprises est bien réel. Au total, un montant de 175 000 $ a été réparti entre les différents porteurs de projets, grâce au soutien de la Ville de Montréal, de l'arrondissement de MHM, de la Société des alcools du Québec (SAQ), de l'Administration portuaire de Montréal, d'UAP (NAPA) et de PME MTL Centre-Est.

« Le succès des trois premières éditions du Fonds d'initiatives locales démontre à quel point les entreprises, les citoyens et les organismes du secteur Assomption Sud-Longue-Pointe souhaitent bâtir ensemble un milieu de vie plus vert et plus dynamique. Le FIL est bien plus qu'un levier financier : c'est un moteur de mobilisation collective et une preuve tangible que l'ancrage local peut devenir un véritable vecteur d'innovation sociale. », souligne Jean François Lalonde, directeur général, PME MTL Centre-Est.

Des projets qui transforment durablement les quartiers

Mise en place depuis 2023, cette initiative a déjà permis de soutenir 27 projets citoyens et communautaires porteurs, qui ont contribué à transformer ces quartiers enclavés en véritables milieux de vie dynamiques et inclusifs. Porté par une mobilisation croissante, le FIL a permis de bâtir des ponts entre les résident(e)s, les entreprises et les organismes du secteur, en favorisant la cohabitation, le dialogue et le sentiment d'appartenance.

Des fêtes de quartier aux projets artistiques, en passant par le verdissement, la mobilité douce ou encore les activités sportives et culturelles, ces initiatives à échelle humaine ont démontré la force du tissu local lorsqu'il est soutenu par un engagement collectif. Le FIL a ainsi joué un rôle de catalyseur, créant un véritable espace de dialogue et d'action collective au cœur d'Assomption Sud-Longue-Pointe.

« Le Port de Montréal est très fier de contribuer au FIL qui permet la mise en œuvre de projets pensés par les citoyens et organismes locaux afin d'améliorer les espaces de vie dans le quartier. Nous tenons à féliciter tous les porteurs de projets sélectionnés pour leur engagement. », partage Mélanie Nadeau, Vice-présidente, communications et relations avec le milieu, Administration portuaire de Montréal.

Découvrez les projets sélectionnés sur la nouvelle plateforme du FIL

Envie d'en savoir plus sur les projets, la programmation et le calendrier des activités ? Rendez-vous sur la nouvelle plateforme du FIL : filmontreal.com. Une vitrine pour les porteurs de projets, un outil d'information pour les citoyens, et un moteur de rayonnement pour le quartier.

À propos du FIL

Le FIL contribue à améliorer la qualité de vie des résident(e)s et travailleur(se)s de ces deux quartiers en soutenant la réalisation de projets à impact socioéconomique et environnemental. Le succès du FIL Guybourg et Haig-Beauclerk a également inspiré d'autres quartiers à adopter une approche similaire. C'est notamment le cas du FIL du Village, mis en place pour répondre aux besoins spécifiques du centre-ville, en misant lui aussi sur l'engagement local, la cohabitation et l'innovation sociale.

