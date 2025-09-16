Le « Champion mondial du whisky » Kavalan célèbre une décennie de domination mondiale

TAIPEI, 16 septembre 2025 /CNW/ - La distillerie Kavalan, pionnière de la production de whisky de Taïwan, célèbre aujourd'hui un record historique de neuf prix du meilleur whisky au monde dans les concours les plus prestigieux au monde au cours de la dernière décennie, consolidant ainsi son statut de championne mondiale du whisky.

De Taïwan au reste du monde, Kavalan célèbre neuf titres mondiaux en dix ans.

Qu'il s'agisse des World Whiskies Awards (WWA), du concours Tokyo Whisky & Spirits (TWSC) ou de l'International Whisky Competition (IWC), Kavalan a toujours figuré en tête des classements mondiaux avec ses lancements uniques de whisky single malt. Ces hommages soulignent l'insistance de la distillerie sur le savoir-faire, l'innovation et son engagement envers le terroir du Yilan.

L'ascension de Kavalan a commencé en 2015 lorsque son désormais légendaire whisky single malt Solist Vinho Barrique Single Cask Strength a conquis le titre convoité de « meilleur whisky single malt au monde » des WWA.

Les juges ont décrit ce whisky exceptionnel en ces termes : « Immédiatement et subtilement riche en alcool. Un tout petit peu d'encens, un soupçon d'épices et de fumée. »

Un an plus tard, le Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength a remporté le prix du meilleur whisky single malt en fût unique au monde lors des mêmes prix. Les juges l'ont décrit ainsi :

« Des pointes de raisin et de noix de coco au nez, mais essentiellement, ce que nous avons ici, c'est un caramel fumant un cigare aromatisé à la cannelle. »

Depuis, Kavalan a dominé le concours TWSC japonais, remportant un record de six trophées dans la catégorie « meilleur des meilleurs Single Malt Whisky » :

2020 - Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength

2021 - Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Strength

- 2023 - Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength

2024 - Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength

2025 - Kavalan LÁN & Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength

Le parcours inégalé de Kavalan aux TWSC a culminé lorsque Kavalan a marqué l'histoire en remportant deux prix « meilleur des meilleurs single malt » pour LÁN et Solist PX Sherry Single Cask Strength.

La maîtrise de Kavalan a également été reconnue à l'IWC 2025, où son Solist Fino Sherry Single Cask Strength a été nommé « Whisky de l'année ». Combinée à ses triomphes aux TWSC, cette victoire était le neuvième titre de champion du monde décerné par un jury international à Kavalan.

Président du conseil d'administration de King Car Group et chef de la direction de Kavalan, M. Y. T. Lee, a déclaré : « Remporter neuf titres mondiaux dans trois grands concours est une étape importante pour Kavalan. Lorsque nous avons entrepris de créer un whisky qui pourrait rivaliser avec les meilleurs au monde, nous n'avions jamais imaginé qu'un jour nous pourrions réaliser cela pour Taïwan. Ces prix reviennent à toute notre équipe et au Yilan, qui a nourri Kavalan depuis sa naissance. »

« Notre objectif a toujours été de repousser les limites de la fabrication de whisky tout en célébrant le climat subtropical et l'eau pure du Yilan. Ces prix nous motivent à continuer d'explorer de nouveaux défis en matière de saveur et de texture. »

NOTES DU JURY :

MEILLEUR WHISKY SINGLE MALT AU MONDE (2015)

Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength

« Beaucoup de fruits cuits au nez. Il y a également des notes de Bourbon d'âge. L'eau fait le goût de biscuit. Étonnamment doux en bouche. L'alcool est très présent. C'est comme un bourbon infusé au chocolat au lait.

Au nez, arômes de noisettes, de viande et de saveurs avec des notes sucrées en arrière-plan. Des saveurs de pruneaux très sucrées d'abord en bouche, avec du gâteau aux fruits et du clou de girofle, du piment et de la cannelle sèche. Noix et noisette au fini très sec.

Immédiatement et subtilement riche en alcool. Un tout petit peu d'encens, un soupçon d'épices et de fumée.

Caramel, massepain, café-vanille, caramel, fruits noirs séchés riches et crémeux. Intégré et étonnamment léger. Élément de bois de santal. D'abord crémeux, il se dilue jusqu'à presque disparaître avant de révéler des notes de cassonade chaude dans l'œsophage. Toute petite trace d'amertume. »

LE MEILLEUR WHISKY SINGLE MALT EN FÛT UNIQUE AU MONDE (2016)

Kavalan Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength

« Des pointes de raisin et de noix de coco au nez, mais essentiellement, ce que nous avons ici, c'est un caramel fumant un cigare aromatisé à la cannelle. Il s'ouvre en bouche sur une belle irruption de fruits frais sucrés -- goyave et melon -- de l'avant au milieu de la bouche, après quoi le bois prend le dessus; un arôme de sapin de Noël, puis le fruit joue les éclaireurs avant que le caramel ne fasse irruption pour combler le vide. La finale est longue et sèche, et frappe la gorge. »

À propos du whisky Kavalan

La distillerie Kavalan, établie dans le comté de Yilan, est à l'avant-garde de l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, qui est vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, provient des eaux de fonte cristallines du mont Xueshan et est mis en valeur par les brises de la mer et de la montagne. Ces éléments s'harmonisent pour créer la signature crémeuse de Kavalan. Notre distillerie, dont l'appellation est tirée de l'ancien nom du comté de Yilan, est appuyée par plus de 45 ans d'expérience de la fabrication de boissons acquise par sa société mère, King Car Group. Nous avons récolté 900 médailles d'or ou mentions plus prestigieuses dans le cadre de concours où la concurrence est parmi les plus vives de l'industrie.

