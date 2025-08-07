Le concours a déclaré que son prix « Best of the Best » n'a jamais été décerné à deux whiskies auparavant

TAIPEI, le 7 août 2025 /CNW/ -- Lors de la finale du Concours des whiskies et spiritueux de Tokyo 2025 (TWSC), la première distillerie de whisky de Taïwan a réalisé l'impossible en remportant non pas un, mais deux prix du meilleur singlet malt.

Les organisateurs ont déclaré : « En raison d'une égalité, cette catégorie compte deux gagnants. C'est la première fois dans l'histoire du TWSC que le titre "Best of the Best" est décerné à deux whiskies. »

Kavalan sort des sentiers battus en remportant deux prix du meilleur single malt au TWSC. M. YT Lee, président du groupe King Car, reçoit les prestigieux prix du meilleur whisky single malt 2025 des mains de Mamoru Tsuchiya, président du comité exécutif du TWSC.

Le Kavalan Solist PX Sherry Cask et la nouvelle expression Kavalan Lán ont été désignés conjointement meilleur single malt après une double sélection rigoureuse.

Les juges ont trouvé que le PX Sherry avait « une finale soyeuse et profonde avec une profondeur umami », tandis que le Lán a été décrit comme ayant une saveur de « noix caramélisées, miel et encens », créant un « arôme profond et intrigant ».

M. YT Lee, président du groupe King Car, a déclaré que le Japon était l'un des marchés les plus raffinés au monde en matière de whisky.

« Le Japon est un pays où les connaisseurs apprécient la complexité, la profondeur et le caractère. Remporter le tout premier titre « Best of the Best » à égalité à Tokyo est un honneur extraordinaire. Nous sommes ravis que notre savoir-faire soit reconnu sur une scène aussi prestigieuse. »

Descriptions des produits

Whisky LÁN Single Malt (700 ml, 43 %)

Le nom LÁN a une signification profonde. Il signifie « Kavalan », rend hommage à notre région d'origine « Yilan » et représente l'orchidée « lán » en mandarin, symbolisant la réputation de Taïwan en tant que « royaume des orchidées ».

Il s'agit du premier whisky Kavalan nommé d'après notre région d'origine, avec un emballage mettant en valeur une calligraphie expressive et de délicats motifs d'orchidées, reflétant une esthétique typiquement asiatique.

Au nez : orchidée, rose, jasmin, pivoine, fleur d'oranger, beurre, vanille, chocolat et bois de santal.

En bouche : fraîcheur florale et fruitée, beurre, cacao et chêne épicé, avec une finale rappelant une eau de parfum raffinée.

Kavalan Solist PX Single Cask Strength (700 ml, 50 à 59,9 %)

Le PX (Pedro Ximénez), un sherry doux servi en dessert, est souvent considéré comme le « roi des sherries ». Le Kavalan Solist PX est un whisky riche et chaleureux, débordant de raisins secs juteux et de sirop de miel. Lors de dégustations à l'aveugle, sa maturité surprenante a conduit les juges à le confondre avec un whisky de 20 ou 30 ans d'âge.

C'est la deuxième fois que le Solist PX remporte le prix « Best of the Best », après sa victoire en 2023.

Au nez : raisins secs riches, confiture de figues, douceur de caramel et une touche de chocolat noir.

En bouche : soyeux et corsé, avec des notes de dattes au miel, de cacao, de noix de muscade et une chaleur persistante de sherry.

La série Solist tire son nom de l'idée d'un soliste se produisant dans l'entrepôt de Kavalan. Chaque fût est mis en bouteille à la force du fût, sans colorant ni filtration à froid.

Kavalan a également établi un nouveau record en remportant 7 médailles Superior Gold et 11 médailles d'or lors du concours de cette année.

Notes des juges pour les whiskies médaillés d'or supérieurs sélectionnés :

Kavalan Solist PX Sherry Cask

La douceur domine le palais, magnifiquement équilibrée par une légère amertume et une astringence raffinée.

Finale soyeuse et profonde avec une profondeur umami et une chaleur subtile et réconfortante qui rappelle les fûts de sherry de haute qualité.

Riche en prunes séchées avec un arôme concentré.

Kavalan Lán

Des notes de noix caramélisées, de miel et d'encens créent un arôme profond et intrigant.

Des saveurs d'ananas rôti, de crème anglaise à la vanille et d'écorce d'orange mènent à un profil riche et satisfaisant.

Délicat mais puissant, évoquant la grâce d'une princesse Disney

Kavalan Solist ex-Bourbon Cask

Raffiné comme un dessert occidental, avec une douceur élégante et une longue finale aux notes de chêne et de menthe.

Les arômes de caramel, de muscat et de pêche sont magnifiquement intégrés.

Corsé et expressif, à déguster pur ou avec glaçons.

Kavalan Triple Sherry Cask

Luxuriant et complexe comme un vin doux, avec de délicieuses transitions en bouche.

Caractère de sherry prononcé, équilibré par des fruits secs et des épices de chêne.

Les notes d'agrumes s'élèvent en douceur, douces sur la langue, à déguster pur.

Kavalan Solist Moscatel Sherry Cask

Arômes de raisin rouge, de mûre et de noix de muscade, suivis de saveurs de raisin sec, de tiramisu et de café noir.

Riche en beurre et en umami, avec un mélange agréable de notes sucrées et salées.

Finale longue et complexe, avec des notes de chocolat noir et d'agrumes séchés.

Kavalan continue de repousser les limites et de redéfinir la notion de whisky de classe mondiale, élaboré sur la petite île de Taïwan, mais célébré sur tous les continents.

Liste complète des prix :

Superior Gold

Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Peated Single Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Amontillado Sherry Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist PX Sherry Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Triple Sherry Cask, whisky single malt

Kavalan Lán, whisky single malt

Or

Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Fino Sherry Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Vinho Barrique Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Madeira Single Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Manzanilla Sherry Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Classic, whisky single malt

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish, whisky single malt

Kavalan Concertmaster Vinho Barrique Finish, whisky single malt

Kavalan Podium, whisky single malt

Kavalan Wine Oak, whisky single malt

Kavalan Port Oak, whisky single malt

À propos du Concours des whiskies et spiritueux de Tokyo

Le TWSC est l'un des plus grands concours d'Asie et le seul au Japon. S'appuyant sur les relations établies depuis plus de deux décennies par le Japan Whisky Research Centre, le TWSC peut compter sur des centaines de juges venus de tout le Japon, parmi lesquels des barmans, des fabricants, des importateurs et des détenteurs du certificat Whisky Connoisseur. Lors de l'édition 2025, environ 30 pays ont participé, avec un total de 639 spiritueux présentés. Lors du premier tour, 213 juges ont participé, et 41 lors du deuxième tour.

À propos du whisky Kavalan

La distillerie Kavalan, établie dans le comté de Yilan, est à l'avant-garde de l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, qui est vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, provient des eaux de fonte cristallines du mont Xueshan et est mis en valeur par les brises de la mer et de la montagne. Ces éléments s'harmonisent pour créer la signature crémeuse de Kavalan. Notre distillerie, dont l'appellation est tirée de l'ancien nom du comté de Yilan, est appuyée par plus de 45 ans d'expérience de la fabrication de boissons acquise par sa société mère, King Car Group. Nous avons récolté 900 médailles d'or ou mentions plus prestigieuses dans le cadre de concours où la concurrence est parmi les plus vives de l'industrie.

