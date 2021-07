Les médaillés paralympiques multiples Tristen Chernove (Cranbrook, C.-B.), Charles Moreau (Victoriaville, QC) et Ross Wilson (Sherwood Park, Alb.) mèneront l'équipe canadienne à leurs deuxièmes Jeux paralympiques. Champion paralympique en titre au contre-la-montre, Chernove a décroché une médaille de chaque couleur à Rio 2016, tandis que Moreau a récolté deux médailles de bronze et Wilson, deux d'argent.

Les anciens champions du monde Chernove et Wilson, qui concourent dans les catégories C2 et C1 respectivement, prendront le départ des épreuves de piste et de route.

« C'est un immense honneur de représenter le Canada sur la scène internationale », déclare Chernove. « Ma dernière compétition remonte au début de 2020, et je trouve ça exaltant et intimidant à la fois que ma prochaine course aura lieu aux Jeux paralympiques. Pour ce qui est de la performance, je cours d'abord contre moi-même et c'est encore plus vrai après une si longue période d'entraînement en solo. Mon objectif est de concourir au sommet de ma forme, de me concentrer sur tout ce que je peux contrôler et de réaliser des records personnels au Japon. »

Shelley Gautier (Niagara Falls, Ont.) est également médaillée des Jeux paralympiques de Rio 2016, ayant décroché le bronze au contre-la-montre dans la catégorie T1. Gautier, qui concourt en tricycle, en sera à ses troisièmes Jeux paralympiques (Londres 2012, Rio 2016), après avoir effectué un retour à la compétition aux Championnats du monde de paracyclisme sur route 2021, où elle a enlevé le titre du contre-la-montre et de la course sur route.

La catégorie vélo à main H3 verra trois Canadiens en compétition. Il s'agit du vétéran Moreau qui sera rejoint par Joey Desjardins (Hawkesbury, Ont.) et Alex Hyndman (Morpeth, Ont.), qui prendront tous les deux part à leurs premiers Jeux paralympiques. Le trio sera en action au contre-la-montre et à la course sur route.

Kate O'Brien (Calgary, Alb.) et Keely Shaw (Midale, Sask.), qui se préparent également à participer à leurs premiers Jeux paralympiques, concourront dans la catégorie C4, chez les femmes. Après avoir représenté le Canada en cyclisme sur piste aux Jeux olympiques de Rio en 2016, O'Brien a fait une entrée fulgurante dans le paracyclisme l'année dernière en raflant la médaille d'or et en établissant un nouveau record du monde aux Championnats du monde de paracyclisme sur piste UCI 2020 au 500 m contre-la-montre dans la catégorie C4. Shaw, qui est membre de l'équipe canadienne depuis quatre ans, a également été médaillée à ses premiers Mondiaux de piste, ayant décroché une médaille d'argent en 2019.

« Je suis très heureuse à l'idée de représenter le Canada aux Jeux paralympiques de Tokyo! », affirme O'Brien. « C'est grâce aux médecins, infirmières, équipes médicales, ainsi que ma famille, mes amis et ma communauté, que je peux à nouveau porter l'unifolié; alors je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait. La dernière année et demie a été extrêmement difficile pour tous les Canadiens. Bien sûr, j'aimerais remporter l'or et inscrire un autre record du monde, mais mon objectif principal est de témoigner ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont aidée à revenir à ce sport que j'aime. »

L'équipe est complétée par Marie-Ève Croteau (Québec), qui a obtenu sa troisième nomination dans l'équipe paralympique, après Londres 2012 et Rio 2016. La spécialiste du tricycle féminin, catégorie T2, avait fini par faire l'impasse sur les Jeux de Londres en raison de blessures, mais elle a concouru à Rio où elle a conclu la compétition à la quatrième place.

Grâce aux points de qualification récoltés en Coupe du monde et aux Championnats du monde entre janvier 2018 et mars 2020, le Canada a obtenu huit places pour les Jeux de Tokyo. De plus, le pays a reçu une place supplémentaire sur invitation de la commission bipartite et elle a été attribuée à Gautier.

« Notre équipe paralympique est composée de recrues et de vétérans, qui se soutiendront les uns les autres afin de réaliser de bonnes performances aux Jeux », indique Sébastien Travers, entraîneur-chef de l'équipe de paracyclisme. « Même si certains de nos athlètes sélectionnés n'ont pas concouru à l'international depuis 18 mois, ils ont maintenu un niveau d'entraînement élevé, et nous sommes confiants quant aux progrès qu'ils ont réalisés. Nous nous présenterons donc à Tokyo avec l'objectif de récolter des médailles tant au vélodrome d'Izu qu'au circuit de Fuji. »

Les épreuves sur piste (contre-la-montre et poursuite individuelle) se dérouleront du 25 au 28 août, et le Canada y sera représenté par Chernove, O'Brien, Shaw et Wilson. Ce sera ensuite au tour des épreuves sur route (contre-la-montre et course sur route) du 31 août au 3 septembre, avec Chernove, Croteau, Desjardins, Gautier, Hyndman, Moreau, Shaw et Wilson.

C'est en cyclisme que la récolte de médailles du Canada a été la plus fructueuse aux Jeux paralympiques de Rio 2016, ayant gagné neuf médailles (soit une d'or, trois d'argent et cinq de bronze). Huit de ces podiums ont été inscrits par des cyclistes qui seront en action à Tokyo.

« J'adresse toutes mes félicitations aux membres de l'équipe canadienne de paracyclisme des Jeux de Tokyo! », déclare Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020. « Les paracyclistes canadiens ont connu un énorme succès, grâce à leur travail acharné au cours des dernières années, et ce sera formidable de les revoir en compétition. Toute l'Équipe paralympique canadienne sera derrière eux jusqu'au bout. »



ÉQUIPE DE PARACYCLISME DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020 :

Tristen Chernove* - C2 - Cranbrook, C.-B.

Marie-Ève Croteau - T2 - Québec, QC

Joey Desjardins - H3 - Hawkesbury, Ont.

Shelley Gautier - T1 - Niagara Falls, Ont.

Alex Hyndman - H3 - Morpeth, Ont.

Charles Moreau - H3 - Victoriaville, QC

Kate O'Brien* - C4 - Calgary, Alb.

Keely Shaw - C4 - Midale, Sask.

Ross Wilson - C1 - Sherwood Park, Alb.

*sous réserve de la classification à Tokyo

Les Jeux paralympiques reportés de Tokyo 2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux, et partout au pays, le public canadien aura la possibilité de suivre l'action en direct, grâce à la couverture du Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne. Le Comité paralympique canadien publiera la liste officielle de l'équipe qui se rendra aux Jeux, plus tard, cet été.

