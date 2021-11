Pour chaque achat d'au moins trois produits Carnation, Turtles, After Eight et Quality Street admissibles, Nestlé fera un don de 5 $ à Banques alimentaires du Québec, jusqu'à concurrence de 15 000 $. De plus, les consommateurs recevront une carte prépayée Mastercard de 5 $ en téléversant leur reçu sur le site Web du concours.

« Au Québec, plus de 600 000 personnes ont besoin d'aide alimentaire. Chaque mois. Tous les jours, la générosité d'individus et d'entreprises nous touche profondément. Bien que les répercussions de la pandémie et de l'augmentation du coût de la vie se fassent encore sentir, notre organisation subit une forte pression pour continuer à distribuer des quantités importantes de nourriture aux gens dans le besoin, partout dans la province », déclare Martin Munger, directeur général de Banques alimentaires du Québec.

Des étalages de produits Carnation, Turtles, After Eight et Quality Street admissibles se trouvent actuellement dans des magasins d'alimentation et de détail du Québec, et ce, jusqu'au 25 décembre 2021. Cette saison des fêtes marque également le relancement du chocolat chaud Carnation, fièrement préparé au Canada, avec une nouvelle apparence, des ingrédients de source durable et le retrait des saveurs artificielles. Les détails du concours se trouvent à l'adresse suivante : https://www.faitavecnestle.ca/bonheur-a-partager



À propos de Banques alimentaires du Québec

Depuis plus de 30 ans, le réseau de Banques alimentaires du Québec appuie et représente dans la province 19 membres Moisson, 13 membres Associés et 1 200 organismes communautaires locaux affiliés à ses membres, venant en aide à plus de 600 000 personnes dans le besoin chaque mois. Le réseau regroupe les ressources, l'expertise et l'information nécessaires pour offrir une aide adéquate aux personnes vulnérables dans le besoin et pour le faire de façon équitable dans toutes les régions de la province.

À propos de Nestlé Canada

Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde et elle est présente dans 189 pays. Nestlé au Canada fabrique ou distribue localement certaines des marques les plus reconnues et les plus dignes de confiance au monde. Ses 3 700 employés répartis partout au Canada sont engagés envers le principe de Nestlé, soit d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain. On peut trouver de plus amples renseignements à l'adresse https://www.corporate.nestle.ca/fr.

